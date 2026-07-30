Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) impulsa en Bogotá la Estrategia en Pagadiarios, un esfuerzo que durante 2026 ha logrado identificar y caracterizar a 2.877 personas que residen en este tipo particular de alojamiento. Como parte de la iniciativa, la SDIS también les ha presentado la oferta de servicios disponibles por el Distrito, con el propósito de conectar a esta población, históricamente excluida, con apoyos estatales fundamentales. El más reciente operativo de la estrategia se llevó a cabo en un inmueble localizado en la calle 20 con carrera 16, dentro del sector de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, donde equipos interdisciplinarios prestaron atención directa a los habitantes.

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Roberto Angulo, secretario de Integración Social, explicó la esencia de la estrategia señalando que el objetivo es reducir las formas extremas de exclusión y destacó tres aspectos centrales: la realización anual de las jornadas debido a la alta movilidad de la población en los pagadiarios, la combinación de la caracterización con la activación inmediata de la oferta social, y la priorización de lugares donde el Estado tradicionalmente no había llegado. De acuerdo con Angulo, se evita separar el diagnóstico de la acción, pues ambas se desarrollan al mismo tiempo, y la llegada a estos espacios representa una intervención inédita del Estado en contextos de exclusión severa.

Uno de los beneficiarios es John Ernesto Bojacá, técnico farmacéutico de 50 años que vive desde hace cinco meses en uno de estos pagadiarios. Actualmente paga $17.000 por noche y sostiene su economía a partir de trabajos por horas en una droguería, donde logra percibir alrededor de $40.000 diarios. Gracias a la intervención de la SDIS, recibió información y acceso a servicios como comedor comunitario y lavandería, un apoyo que, según sus palabras, alivia las dificultades que enfrenta y le posibilita un mínimo de bienestar diario.

La estrategia cuenta también con el respaldo de otras entidades distritales. La Secretaría de Planeación apoya la caracterización de la población; Educación ofrece cupos en colegios públicos para niños, niñas y adolescentes; y la Secretaría de Salud realiza valoraciones médicas, jornadas de vacunación y tamizajes de riesgo cardiovascular y psicosocial. Todo ello apunta a una atención integral de los habitantes de pagadiarios, quienes en su mayoría pertenecen a hogares unipersonales, monoparentales, extendidos o migratorios, e incluyen madres cabeza de hogar, adultos mayores sin redes de apoyo y población étnica. Sus ingresos suelen provenir de actividades informales como reciclaje, construcción, domicilios, y comercio ambulante. La meta para 2026 es alcanzar 4.400 encuestas en diversas localidades de la capital.

¿Cómo beneficia la Estrategia en Pagadiarios a las personas que viven en estas viviendas en Bogotá?

La Estrategia en Pagadiarios brinda acceso inmediato a servicios sociales, como comedores comunitarios, lavandería y oferta educativa y de salud, mientras caracteriza a la población residente. Permite que quienes viven en condiciones de exclusión y vulnerabilidad puedan recibir apoyo institucional que normalmente les resultaría inaccesible, según la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Cuáles son las principales características de la población que habita en pagadiarios según la SDIS?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, la mayoría de los habitantes en pagadiarios son familias migrantes, unipersonales, monoparentales o extendidas; muchas veces se trata de madres cabeza de hogar, adultos mayores sin redes de apoyo o personas pertenecientes a grupos étnicos, que obtienen sus ingresos de actividades informales como el reciclaje, la construcción o el comercio ambulante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua