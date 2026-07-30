Por: Portal Bogotá

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Hoy Bogotá inicia una nueva etapa en la construcción de una democracia más participativa y del fortalecimiento de la paz en los territorios. Esto se evidencia en la apertura de la etapa de votación para elegir a quienes conformarán el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos para el periodo 2026-2029; elección que es impulsada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). A partir del 28 de julio y hasta el 4 de agosto de 2026, los ciudadanos habilitados podrán ejercer su derecho al voto en este proceso fundamental para Bogotá.

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Según lo comunicó María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, en declaraciones citadas en la página oficial de la Alcaldía, elegir a los consejeros de paz es una manera tangible de incidir en las decisiones de la ciudad. Morales hizo un llamado a los 937 electores habilitados para que asuman esta "responsabilidad histórica" y reconozcan que su voto significa respaldar el diálogo y la diversidad. Para llegar a esta etapa, se realizó primero la inscripción de quienes quisieran participar; luego, entre el 16 y el 22 de julio, se desarrolló un proceso de verificación de documentos y de subsanación de posibles errores. Tras este proceso, de acuerdo con datos del IDPAC, 937 personas quedaron habilitadas de un total de 1.128 inscritas, cumpliendo así los requerimientos definidos para participar en la jornada electoral.

En esta elección se presentan 38 candidaturas, agrupadas en 18 sectores sociales. Estos sectores reflejan la pluralidad de la ciudad: organizaciones de derechos humanos, víctimas del conflicto, juventudes, comunidades indígenas, campesinas, mujeres, comunicaciones comunitarias, sindicatos, salud, población LGBTI, ambientalistas y otros. Todos estos grupos representan los intereses y necesidades de distintos actores que, conforme a las normas, tienen voz en la construcción de paz en Bogotá.

La votación se realiza de manera virtual a través de la plataforma VOTEC. Cada votante autorizado puede ingresar a un tarjetón electrónico y seleccionar a las candidaturas de su preferencia. Toda la información sobre candidatos, sectores participantes y la dinámica del proceso está disponible en el micrositio oficial del IDPAC. Esta convocatoria, de acuerdo con la Administración distrital, reafirma el compromiso institucional con los mecanismos de participación ciudadana y la búsqueda de escenarios pacíficos para la transformación de los conflictos en la capital del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza la votación en la elección del Consejo Distrital de Paz Bogotá 2026-2029?

La votación para elegir a los consejeros del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos se hace en modalidad virtual usando la plataforma VOTEC. Los 937 ciudadanos habilitados pueden acceder al tarjetón electrónico y seleccionar a sus representantes entre las 38 candidaturas disponibles. Toda la información oficial y el acceso al tarjetón están organizados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, responsable del proceso.

¿Qué sectores están representados en las candidaturas al Consejo Distrital de Paz en Bogotá?

Las 38 candidaturas habilitadas en este proceso electoral representan 18 sectores sociales, de acuerdo con la normativa de participación. Entre ellos se encuentran organizaciones de derechos humanos, víctimas, juventudes, comunidades indígenas y campesinas, mujeres, medios de comunicación comunitarios, sindicatos, sector salud, población LGBTI y organizaciones ambientales. Esta diversidad busca garantizar que diferentes perspectivas y necesidades de la ciudad tengan representación en el Consejo Distrital de Paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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