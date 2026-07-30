Por: Portal Bogotá

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En julio de 2025, Canal Capital propuso una visión diferente sobre la música con el lanzamiento de ‘La Nevera Sonora’, un programa que se aparta de las tradicionales listas de éxitos y de la pura promoción para invitar a una conversación profunda sobre las historias que rodean cada canción y movimiento cultural en Bogotá. De acuerdo con la información recogida por Portal Bogotá, este espacio televisivo nació como una plataforma para comprender la música desde la memoria y la vida urbana, convirtiéndose en una vitrina para talentos tanto locales como nacionales.

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La Nevera Sonora ha celebrado su primer año al aire en julio de 2026. Bajo la conducción de Andrés Salazar y Carolina Rodríguez ‘Mange’, el programa ha ofrecido una combinación de entrevistas, reportajes, actuaciones en vivo, análisis y contenidos digitales exclusivos. Salazar explicó a Portal Bogotá que lograr materializar el proyecto tal como se soñó, con una propuesta responsable y bien posicionada, fue gracias a un equipo profesional y capacitado. Entre sus aportes más destacados se encuentra ser un espacio renovado y fresco que permite a la audiencia aprender y descubrir sobre la industria musical de Colombia y Latinoamérica, además de brindar visibilidad a artistas, disqueras y otros agentes culturales.

El programa busca regresar a la esencia de la televisión musical, rememorando su época dorada de los años 2000 pero con lenguajes modernos. Esto implica ofrecer videoclips, rescatar la importancia del audiovisual y contar historias que raramente se exploraban en los medios convencionales o en redes sociales. Según Salazar, la recepción por parte de la industria ha sido positiva, ya que hacía falta un espacio donde se abordaran temas como la legislación musical o el significado de ser fan, además de la promoción habitual de artistas y eventos.

‘La Nevera Sesiones’ es uno de los formatos derivados del programa, donde músicos interpretan en vivo en diferentes espacios de Bogotá, como tiendas de barrio o estaciones de Transmilenio, enfrentando condiciones reales de la ciudad. El apoyo de la Secretaría de Cultura y la productora Ojo por Ojo fue fundamental para su realización.

Para Andrés Salazar, trabajar junto a Carolina Rodríguez ‘Mange’ ha sido clave para conectar con nuevas audiencias, especialmente la generación Z. Entre los sueños para el siguiente año, se encuentran invitados de talla comercial y alternativa como Juanes, J. Balvin, Rubén Blades o Rosalía, aunque ya han contado con artistas como María Vega, Jorge Drexler y Monsieur Periné.

Finalmente, Salazar resaltó el compromiso de ‘La Nevera Sonora’ con una comunicación honesta y profunda sobre la música como motor cultural, social y político en la ciudad.

¿Cómo ha impactado ‘La Nevera Sonora’ en la industria musical de Bogotá en su primer año?

Según los comentarios de Andrés Salazar recogidos por Portal Bogotá, el impacto de ‘La Nevera Sonora’ ha sido muy positivo. La industria musical ha valorado la existencia de un espacio que va más allá de la promoción de artistas y eventos para abrir debates sobre temas relevantes como la legislación musical y la relación de la ciudad con sus sonidos.

¿Qué es ‘La Nevera Sesiones’ y cómo fue desarrollada dentro del programa?

‘La Nevera Sesiones’ es un formato surgido de ‘La Nevera Sonora’ que presenta actuaciones musicales en vivo en espacios cotidianos de Bogotá. Esta propuesta busca conectar el entorno urbano real con la música, llevando la producción a condiciones auténticas y espontáneas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la productora Ojo por Ojo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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