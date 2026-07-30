Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, a través de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, refuerza las acciones para enfrentar y prevenir la trata de mujeres, un delito que, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, afecta principalmente a las mujeres: el 65 % de las víctimas registradas en el país pertenecen a este grupo poblacional. Si bien la explotación sexual es la manifestación más conocida, la trata de personas también incluye trabajos o servicios forzados, servidumbre, mendicidad ajena, matrimonios serviles e incluso extracción ilegal de órganos.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a esta problemática, la Secretaría Distrital de la Mujer organiza jornadas de prevención y orientación. Una de estas actividades se realizará en la Terminal de Transporte El Salitre, el jueves 30 de julio, a las 3:00 p. m., en colaboración con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Estas iniciativas buscan sensibilizar y orientar a la ciudadanía, especialmente en espacios públicos estratégicos donde pueden detectarse situaciones de riesgo. El viernes 31 de julio, la agenda contempla una velatón en el Parque Santander, coordinada junto con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), con el propósito de visibilizar la problemática y fortalecer la prevención mediante la participación ciudadana.

Según información oficial de la Secretaría Distrital de la Mujer, durante 2025 y lo corrido de 2026 se han identificado 42 posibles casos de trata de mujeres, de los cuales nueve fueron remitidos a la Secretaría Distrital de Gobierno para activar la Ruta Distrital de Atención. Este procedimiento permite brindar orientación y acompañamiento a las víctimas, garantizando el acceso a servicios de protección.

Detectar señales de alerta es fundamental para prevenir la trata. Es recomendable desconfiar de ofertas laborales con remuneraciones poco realistas o condiciones inusuales, especialmente si implican traslados a otras ciudades o países. También se aconseja retener los documentos de identidad, mantener la comunicación con familiares durante viajes y estar atentos a la presencia de amenazas, control excesivo o restricciones para comunicarse.

Para denunciar o solicitar apoyo ante una posible situación de trata de mujeres, existen canales oficiales como la Línea 195, el número celular 300 250 50 50 y el correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co. Asimismo, la Secretaría Distrital de Gobierno ofrece atención presencial de lunes a viernes. Las mujeres mayores de 18 años que requieran información o acompañamiento por cualquier situación de violencia pueden comunicarse las 24 horas con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de riesgo para identificar la trata de mujeres en Bogotá?

Entre las principales alertas se encuentran ofertas de empleo poco creíbles o con condiciones que carecen de garantías, sobre todo si demandan viajar a otra ciudad o país; además, entregar los documentos de identidad a terceros, perder contacto con familiares durante un desplazamiento y estar expuesto a amenazas o restricciones de comunicación pueden ser indicios de riesgo. Identificar estas señales permite tomar acciones tempranas y buscar orientación a través de los canales oficiales autorizados.

¿Qué servicios ofrece la Línea Púrpura Distrital para mujeres víctimas de violencia?

La Línea Púrpura Distrital brinda atención, información y acompañamiento gratuito, las 24 horas, para mujeres mayores de 18 años que atraviesen cualquier situación de violencia. Este servicio permite acceder a orientación profesional y activar rutas de protección, facilitando el contacto con las entidades competentes, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de la Mujer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z