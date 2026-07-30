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La trata de personas es reconocida como uno de los delitos que más afecta los derechos fundamentales de las personas. Este crimen implica captar, trasladar o retener a una persona utilizando engaños, amenazas, abuso de poder y otras formas de presión con el objetivo de explotar a la víctima, según la información expuesta en los canales oficiales del Ministerio del Interior. Entre las formas de explotación más frecuentes se encuentran la explotación sexual, los trabajos forzados, la mendicidad ajena, situaciones de matrimonio servil y la extracción ilícita de órganos. Estas prácticas vulneran profundamente la dignidad de las personas y pueden presentarse bajo diversas modalidades sospechosas.

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Para apoyar a las víctimas y prevenir nuevos casos, el Ministerio del Interior ha dispuesto la Línea Gratuita Nacional Anti-Trata (018000 522020), disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esta línea brinda orientación, asesoría y permite a la ciudadanía informar posibles incidentes o realizar consultas relacionadas con la trata de personas, ofreciendo así un canal directo de apoyo y denuncia de acuerdo con lo reportado oficialmente. Además del servicio telefónico, también es posible enviar información y evidencias por medio del correo lineatratadepersonas@mininterior.gov.co, donde profesionales interdisciplinarios analizan cada caso en detalle para activar posibles rutas de atención.

Las funciones de la línea incluyen atender denuncias, orientar a la ciudadanía sobre la identificación del delito y sus variables, y resolver dudas que puedan representar un riesgo para las personas, según explicó el Ministerio del Interior. Una modalidad que reciben con frecuencia es la denuncia de ofertas laborales dudosas, pues este tipo de engaños es usado con frecuencia por redes delictivas para captar víctimas mediante falsas promesas de empleo tanto en Colombia como en el extranjero.

Cuando se detecta un posible caso de trata, la información se traslada al Centro Operativo Anti-Trata, encargado de coordinar acciones con instituciones competentes para brindar ayuda inmediata y establecer medidas de protección. Si el caso no corresponde directamente a este delito, el servicio canaliza la atención hacia otras líneas estatales como la Línea Púrpura (155) de la Policía Nacional, la línea 120 del Ministerio del Trabajo, la 144 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar rápidamente, pues ese acto puede ser clave para proteger a una víctima y evitar que más personas caigan en manos de delincuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede denunciar un caso de trata de personas en Colombia?

Usted puede denunciar posibles casos llamando a la Línea Gratuita Nacional Anti-Trata (018000 522020) del Ministerio del Interior, escribiendo al correo electrónico lineatratadepersonas@mininterior.gov.co o acudiendo a cualquier autoridad competente. Este servicio funciona todo el día, todos los días, y permite recibir orientación, asesoría y canalizar la información hacia organismos encargados de investigar y proteger a las víctimas.

¿Qué modalidades de trata de personas existen en Colombia?

De acuerdo con la información oficial, en Colombia la trata de personas puede darse a través de diversas modalidades, incluyendo explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad ajena, matrimonio servil, y extracción de órganos, entre otras formas. Cada una implica diferentes métodos de engaño o coerción, profundizando el daño sobre los derechos humanos de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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