El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que durante la primera semana de agosto el Ministerio de Agricultura suscribirá un convenio con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), con una inversión de 85,2 millones de dólares, destinada a fortalecer las oportunidades de los jóvenes del campo colombiano.

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(Vea también: Curiosa decisión de Abelardo de la Espriella para el fin de semana antes de su posesión, ¿qué hará?)

De acuerdo con lo informado por el mandatario electo, la iniciativa beneficiará a más de 70.000 jóvenes rurales en distintas regiones del país, quienes accederán a programas de formación, acompañamiento técnico y herramientas para impulsar proyectos productivos.

El anuncio hace parte de las primeras medidas que De la Espriella ha dado a conocer antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República.

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¿En qué se invertirán los 85,2 millones de dólares anunciados por De la Espriella?

Según explicó el presidente electo, los recursos del convenio con el Fida estarán dirigidos a fortalecer las capacidades de los jóvenes vinculados al sector agropecuario.

Entre las líneas de trabajo previstas se encuentran:

Capacitación en buenas prácticas agrícolas.

Formación en emprendimiento rural.

Educación en planificación financiera.

Acceso a mecanismos de crédito.

Estructuración de proyectos productivos.

Apoyo para la comercialización de las cosechas.

Con estas acciones, el Gobierno busca impulsar el relevo generacional en el campo y brindar mayores oportunidades económicas a la población joven que desarrolla actividades agrícolas.

Más de 70.000 jóvenes rurales serían beneficiados

La meta del convenio es llegar a más de 70.000 jóvenes rurales en todo el territorio nacional, quienes recibirán herramientas para mejorar la productividad de sus iniciativas y facilitar su acceso a oportunidades de financiación y comercialización.

Aunque el acuerdo será suscrito durante la primera semana de agosto, según el anuncio hecho por De la Espriella, la expectativa del nuevo gobierno es que los recursos permitan fortalecer el emprendimiento rural y crear mejores condiciones para que miles de jóvenes permanezcan en el campo y desarrollen proyectos sostenibles.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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