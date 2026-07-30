Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El derrumbe ocurrido en el sector de Calle Larga, dentro de la jurisdicción de Cajamarca, Tolima, ha alterado significativamente la movilidad en uno de los corredores viales más estratégicos de Colombia. Desde que se presentó el movimiento en masa, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la vía permanecerá restringida a un solo carril durante cerca de tres meses, mientras avanzan las labores de estabilización del talud. Esta restricción ha traído como consecuencia directa un considerable aumento en los tiempos de viaje, especialmente en la conexión entre Tolima y Quindío.

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En horas pico, el trayecto que normalmente conecta Ibagué y Cajamarca en poco más de una hora puede prolongarse hasta cuatro horas. El principal motivo son las largas filas de vehículos que se forman en torno al paso controlado por las autoridades. Dada la magnitud de la congestión, tanto la Secretaría de Tránsito del Tolima como los propios conductores recomiendan alternativas para quienes pretenden reducir sus tiempos de desplazamiento.

De acuerdo con la información oficial, una de las rutas sugeridas para vehículos particulares es el corredor Armero – Líbano – Murillo – Manizales. Esta vía permite alcanzar el Eje Cafetero sin necesidad de transitar por el punto específico afectado por el derrumbe. Sin embargo, la ruta atraviesa áreas de alta montaña, donde se aplican restricciones ambientales y controles específicos, por lo que es esencial conducir con especial precaución y prestar atención a las medidas vigentes en diferentes tramos.

Para el transporte de carga pesada, la Secretaría de Tránsito sugiere el corredor Honda – Mariquita – Fresno – Padua – Manizales. Aunque este recorrido implica sumar hasta 173 kilómetros adicionales respecto al habitual, hoy es una de las pocas opciones viables que evitan el tramo restringido en Cajamarca. No obstante, los transportadores señalan que esta alternativa eleva los costos logísticos entre un 25 % y un 40 %, ya que incrementa tanto el consumo de combustible como los tiempos de viaje. Esto, de acuerdo con expertos citados en el texto, representa una afectación para toda la cadena productiva que depende del corredor entre Bogotá y el puerto de Buenaventura.

Tomar una ruta alterna o permanecer en la vía principal depende en gran parte de la situación puntual del tráfico. Cuando la congestión es masiva, muchos prefieren optar por una mayor distancia para evitar largas horas detenidos, mientras que, en momentos de poca congestión, el tiempo invertido podría ser similar. El Invías continúa con el monitoreo permanente del talud, manteniendo la restricción de paso hasta que culminen los trabajos de recuperación total del corredor. La recomendación general es planear los viajes, consultar el estado de la vía y evaluar alternativas según la congestión reportada.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas tras el derrumbe en Cajamarca Tolima?

Según la Secretaría de Tránsito del Tolima, para vehículos particulares se recomienda tomar el corredor Armero – Líbano – Murillo – Manizales, mientras que para el transporte de carga la opción sugerida es Honda – Mariquita – Fresno – Padua – Manizales. Estas rutas permiten llegar al Eje Cafetero y continuar hacia el occidente del país, evitando la zona afectada por el derrumbe.

¿Qué efectos tiene la restricción vial en Cajamarca sobre los costos logísticos y de transporte?

El uso de rutas alternas frente a la vía restringida en Cajamarca implica sumar hasta 173 kilómetros adicionales, lo cual incrementa el consumo de combustible, eleva los tiempos de viaje y aumenta los costos logísticos entre un 25 % y un 40 %, afectando no solo a los transportadores sino a los sectores productivos que dependen del corredor entre Bogotá y Buenaventura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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