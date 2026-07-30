Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El representante a la Cámara por Tolima, Marco Hincapié, se pronunció recientemente tras conocerse la condena contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, quien fue sentenciado a 30 meses de prisión por el delito de peculado por uso. La sentencia, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, se relaciona con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para la celebración privada del cumpleaños del hijo del exalcalde, un acto que se realizó en marzo de 2021 y que comprometió bienes públicos para fines personales. Además de la condena a prisión, la decisión judicial incluyó la orden de captura de Hurtado y del exgerente del Imdri —Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué— Alejandro Ortiz, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo que dura la pena.

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La reacción de Marco Hincapié no se hizo esperar. El congresista resaltó que esta sentencia resulta coherente con las denuncias que él ha venido presentando desde hace varios años en relación con la administración de Hurtado. De acuerdo con Hincapié, el fallo judicial respalda su postura y sus alertas sobre presuntas irregularidades. Así lo expresó en su declaración: "Hoy la justicia nos da la razón. Dijimos hace dos meses que el peor alcalde de la historia de Ibagué se había aliado junto con el candidato presidencial del narcotráfico y por eso nos entutelaron. El día de ayer una jueza de la República nos garantizó nuestros derechos políticos y nuestras libertades ciudadanas para podernos expresar".

Hincapié, además, aprovechó para contrastar su propia situación judicial con la del exalcalde, subrayando: "Tengo cero investigaciones, ni una sola investigación por corrupción. Y esta semana un juez de la República lo declaró culpable por usar el estadio Manuel Murillo Toro para una fiesta de cumpleaños".

El representante también recordó el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Andrés Hurtado por posibles irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 de Ibagué. Según Hincapié, desde el año 2023 venía advirtiendo sobre deficiencias en la planeación y posibles hechos de corrupción en ese proyecto de infraestructura. Uno de los puntos que destaca es el desembolso de un anticipo superior a 1.928 millones de pesos, equivalente al 65 % del valor de la interventoría, cuando el avance físico del puente era solo del 5,67 %. Sin embargo, este proceso aún no ha finalizado y no hay una decisión judicial de fondo sobre la responsabilidad de Hurtado en este caso.

Es importante precisar que la condena en firme contra Andrés Hurtado corresponde exclusivamente al caso del estadio Manuel Murillo Toro y no incluye el proceso del puente, que continúa en investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué condenaron al exalcalde Andrés Hurtado por el uso del estadio Manuel Murillo Toro?

La condena contra Andrés Hurtado se produjo porque utilizó el estadio Manuel Murillo Toro, un bien público, para la fiesta de cumpleaños de su hijo en marzo de 2021, según lo confirmó el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué. Este hecho fue tipificado como peculado por uso, lo que implica emplear recursos públicos para un beneficio personal.

¿Qué avances tiene el proceso judicial contra Andrés Hurtado por el puente de la calle 60 en Ibagué?

El proceso penal que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Andrés Hurtado por presuntas irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 aún continúa en etapa judicial. El caso involucra posibles actos de corrupción y falta de planeación, especialmente por la entrega de un anticipo mayor al avance de obra. No existe todavía una decisión de fondo frente a la responsabilidad del exmandatario en este proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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