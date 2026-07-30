Por: Noticiero 90 minutos

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La Gobernación del Valle del Cauca anunció la puesta en marcha de un plan de manejo de tránsito en la avenida Cañasgordas, una ruta clave que conecta Cali con Jamundí. Este plan tiene como objetivo principal facilitar los trabajos de ampliación de la vía, en especial en el desarrollo de la segunda calzada que actualmente presenta un avance del 65 % en su ejecución, de acuerdo con información compartida por la gobernadora a través de redes sociales.

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Inicialmente, se tenía previsto que este plan entrara en vigor el jueves 30 de julio desde las 7:00 a.m. No obstante, un recorrido realizado en la zona evidenció que el inicio podría retrasarse debido a las labores pendientes de demarcación y adecuación de señalización vial. En este sentido, las autoridades señalaron que la fecha definitiva será anunciada una vez finalicen dichos trabajos, garantizando así la seguridad de los conductores y peatones involucrados en este importante corredor vial.

Según explicó el secretario de Infraestructura del departamento, Frank Alexander Ramírez, el plan de manejo de tránsito tendrá una duración aproximada de tres meses. Durante este periodo, se llevará a cabo un desvío entre el parque Akuática y el sector de Chontaduro, trasladando la circulación de vehículos desde la calzada existente hacia la nueva vía construida, que ya cuenta con su primera capa de asfalto. Este desvío, que abarca cerca de dos kilómetros tras el cruce del puente de Pance, permitirá a las autoridades trabajar en la instalación del sistema de drenaje de aguas lluvias, una infraestructura esencial para mejorar el manejo de aguas durante la temporada de lluvias y garantizar la durabilidad de la vía.

La ampliación de la avenida Cañasgordas no solo prevé una doble calzada, sino también iluminación y mejores condiciones para la movilidad y seguridad de quienes transitan diariamente entre Cali y Jamundí. Mientras inicia formalmente el desvío, la Gobernación recomendó a los conductores atender la señalización establecida, seguir las indicaciones del personal de tránsito presente en el área y organizar sus desplazamientos con tiempo suficiente para evitar inconvenientes durante el avance de las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito del plan de manejo de tránsito en la avenida Cañasgordas?

El objetivo principal del plan de manejo de tránsito en la avenida Cañasgordas es permitir que las obras de ampliación de la vía, especialmente la construcción de la segunda calzada y del sistema de drenaje, puedan ejecutarse de manera segura y eficiente, manteniendo la movilidad en este importante corredor vial entre Cali y Jamundí.

¿Cómo funcionará el desvío vehicular entre el parque Akuática y Chontaduro por las obras en la avenida Cañasgordas?

El desvío vehicular contemplado por las autoridades permitirá que los conductores se desplacen por la nueva calzada asfaltada entre el parque Akuática y la zona de Chontaduro, mientras la calzada tradicional recibe intervenciones. Este ajuste temporal tendrá una duración aproximada de tres meses, garantizando la circulación sin mayores contratiempos en tanto finalizan las obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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