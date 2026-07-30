Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El corredor vial que enlaza los departamentos de Tolima y Quindío, uno de los ejes logísticos más relevantes en Colombia, permanecerá bajo paso controlado a un solo carril por cerca de tres meses. Así lo anunció el Instituto Nacional de Vías (Invías), tras una profunda evaluación de la inestabilidad de taludes provocada por un deslizamiento de tierra en el sector de Cajamarca. De acuerdo con el Invías, la magnitud del movimiento en masa identificado en la zona requiere que, antes de reabrirse completamente el tránsito, se ejecuten intervenciones de estabilización, construcción de drenajes, estructuras de contención y un manejo especializado de aguas.

Sigue a PULZO en Discover

Estas labores, según explicó el Invías, resultan esenciales para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de miles de vehículos que a diario transitan entre el centro y el occidente colombiano. La importancia estratégica de la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá radica en que conecta el corazón del país con el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura. De acuerdo con transportadores consultados, el 70 % de la carga que circula entre el interior y el Pacífico colombiano depende del funcionamiento de este corredor, lo que significa que cualquier restricción no solo afecta la movilidad, sino que incrementa costos logísticos y genera congestiones.

Después del deslizamiento, las autoridades implementaron controles de paso alternado, permitiendo la circulación en ambos sentidos de manera regulada. Sin embargo, persisten largas filas y prolongados tiempos de espera, en especial para camiones y buses intermunicipales, sobre todo en horas pico. Ante esto, la Policía de Tránsito pidió a los conductores consultar las condiciones de la vía antes de salir y obedecer las recomendaciones del equipo humano que permanece en la zona.

Además, la emergencia ocasionó inconformidad entre habitantes del sector. En varias oportunidades, la comunidad protestó exigiendo acciones definitivas para mitigar el riesgo. Como respuesta, se efectuaron reuniones entre el Invías, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Cajamarca y los residentes, acordando acelerar las obras y mantener una comunicación constante sobre los avances. Mientras tanto, las autoridades reiteran la importancia de planear los viajes con anticipación, sobre todo en puentes festivos y fines de semana, momentos en los que incrementa el tráfico vehicular. El Invías ha determinado continuar con un monitoreo riguroso de los taludes y no descarta nuevas medidas si las precipitaciones incrementan el peligro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está restringido el paso en la vía Cajamarca – Calarcá y cuánto tiempo durará?

La vía Cajamarca – Calarcá experimenta paso controlado a un solo carril debido a un importante deslizamiento de tierra que obligó a intervenir para estabilizar los taludes y evitar nuevos movimientos. El Instituto Nacional de Vías (Invías) prevé que el tránsito restringido se mantenga durante aproximadamente tres meses, tiempo que tardarán las labores de estabilización, limpieza y construcción de obras de contención y drenaje, de acuerdo con lo señalado en sus evaluaciones técnicas.

¿Qué acciones está tomando el Invías para evitar más derrumbes en el corredor entre Tolima y Quindío?

El Invías ha implementado varias acciones, como la conformación del talud, obras de drenaje, instalación de estructuras de contención y manejo de aguas. Todas estas intervenciones tienen el propósito de evitar futuros deslizamientos, asegurar la estabilidad de la vía y brindar condiciones de seguridad para los miles de usuarios que la transitan diariamente entre Tolima, Quindío y otros puntos clave del transporte nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.