Por: El Espectador

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Una grave preocupación por la seguridad de los congresistas fue expresada recientemente mediante una solicitud urgente dirigida a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según un comunicado firmado por Miguel Ángel Sánchez Vásquez, secretario general de la Cámara de Representantes, varios parlamentarios llevan más de diez días desde su posesión sin contar todavía con esquemas de seguridad asignados, una situación que, en el contexto actual, representa un riesgo elevado e inaceptable.

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El punto crítico de esta solicitud surgió luego del atentado contra la vivienda del representante Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán en Norte de Santander. Este hecho, según lo señalado por Sánchez Vásquez, pone en evidencia “el deterioro de las condiciones de seguridad” para quienes desempeñan funciones legislativas en Colombia. De acuerdo con el secretario general, el ataque no constituye un caso aislado, sino que refleja una tendencia preocupante de inseguridad que afecta a los congresistas, quienes ejercen sus labores en territorios donde las amenazas son recurrentes y, en muchos casos, han incrementado su intensidad.

Ante ese panorama, la Secretaría General le pidió a la UNP que agilice los estudios de nivel de riesgo pendientes para los congresistas que aún no tienen esquema de protección, y que, con base en estos resultados, se asignen los recursos y equipos de seguridad necesarios, priorizando a quienes trabajan en zonas donde la exposición al peligro es mayor. Demandó también el refuerzo inmediato de la protección para el representante Rodríguez Beltrán y su familia, dada la gravedad de lo ocurrido.

Además, Sánchez Vásquez pidió transparencia y seguimiento puntual en el proceso, solicitando que la UNP mantenga informada a la Secretaría General sobre el avance de cada solicitud de protección radicada, incluyendo plazos estimados para su resolución. El documento enfatiza que los esquemas, tanto los asignados como los que están en trámite, deben ofrecer garantías reales que permitan a los congresistas desarrollar su labor en todo el país sin poner en riesgo su seguridad.

Un aspecto fundamental de la solicitud se refiere a la importancia de asegurar condiciones óptimas de seguridad para la próxima sesión del Congreso Pleno, programada para el 7 de agosto de 2026 en Cali, fecha en la que el presidente Abelardo de la Espriella tomará posesión, lo que implica un desafío adicional para las autoridades de protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de no asignar esquemas de protección a congresistas en Colombia?

La falta de esquemas de protección para congresistas expone a estos funcionarios a amenazas en aumento, especialmente en regiones donde la inseguridad es notoria. Según información de la Secretaría General de la Cámara, la ausencia de estos apoyos vulnera la integridad de los representantes y sus familias, y puede obstaculizar el ejercicio pleno de sus funciones legislativas, en un contexto nacional de riesgos crecientes.

¿Qué es un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cómo se asigna?

Un esquema de protección es un conjunto de recursos y medidas implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar la vida y la integridad de personas en alto riesgo, como los congresistas. Su asignación depende de un estudio previo sobre el nivel de amenaza que enfrenta el beneficiario, proceso que debe priorizar a quienes representan zonas de mayor exposición y cuya solicitud y seguimiento están a cargo de organismos como la Secretaría General del Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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