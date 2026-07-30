Por: Noticiero 90 minutos

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El pico y placa en Cali es una estrategia puesta en marcha por la Alcaldía de Santiago de Cali con el objetivo de mitigar la congestión vehicular y disminuir la contaminación ambiental. Esta medida, dirigida a todos los automóviles particulares que circulan en la ciudad, establece restricciones basadas en el último número de la placa del vehículo. La distribución de la restricción se organiza a lo largo de los días hábiles de la semana, asegurando así que todos los conductores estén sujetos a la rotación y evitando la saturación de las calles en las horas más críticas.

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Según información del Noticiero 90 Minutos, para el viernes 31 de julio de 2026, las autoridades locales han señalado que la restricción aplica exclusivamente para aquellos vehículos cuyas placas terminan en los números 7 y 8. El horario de pico y placa es estricto y se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., abarcando todas las franjas de mayor tráfico, incluyendo la mañana, el mediodía y la tarde. De esta manera, la Alcaldía busca reducir significativamente la cantidad de coches en circulación durante las horas de mayor demanda y, con ello, prevenir embotellamientos y altos niveles de polución.

La Secretaría de Movilidad de Cali ha dejado claro que el incumplimiento de esta reglamentación acarrea serias consecuencias económicas para los infractores. De acuerdo con la misma fuente, quienes sean sorprendidos circulando durante el horario restringido deberán afrontar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además, la norma contempla la posibilidad de inmovilización del vehículo, una medida que impacta directamente en la cotidianidad de los conductores afectados.

Sin embargo, hay excepciones que permiten ciertas flexibilidades en la aplicación de la restricción. Están exentos los automóviles híbridos, eléctricos y los destinados a servicios de emergencia o seguridad. Para los ciudadanos que, por razones justificadas, requieren transitar sin límites, existe la opción de pagar la denominada Tasa por Congestión, que les permite estar excluidos temporalmente de la restricción. Así, el pico y placa en Cali combina enfoques de control y alternativas para garantizar la movilidad esencial y prioritaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el viernes 31 de julio de 2026?

El horario del pico y placa para esa fecha inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m., cubriendo todas las horas pico y extendiéndose durante todo el día para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 7 y 8, de acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué sucede si un conductor incumple la restricción del pico y placa en Cali?

El conductor que incumpla la restricción será sancionado con una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y podría enfrentar la inmovilización de su vehículo, según lo indicado por la Secretaría de Movilidad de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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