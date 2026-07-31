Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Blindaje Ibagué es el nombre de la nueva estrategia de seguridad que las autoridades de la capital tolimense están próximas a lanzar, con el objetivo de reforzar el control sobre los principales accesos a la ciudad e impedir el ingreso de estructuras delincuenciales. El anuncio oficial fue hecho por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, quien adelantó que la presentación de la estrategia será la próxima semana. De acuerdo con Rojas, esta iniciativa se caracteriza por reunir los esfuerzos de distintas instituciones, enfocadas en fortalecer tanto la presencia de las autoridades en el territorio como su capacidad de respuesta rápida ante hechos delictivos.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los focos centrales del plan es el incremento de controles en los alrededores de la ciudad. Esta decisión surge por información de inteligencia, la cual alerta sobre el interés de organizaciones criminales externas en extender su influencia hacia Ibagué. “Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen”, afirmó el secretario, subrayando la importancia de sellar las rutas de acceso más vulnerables.

Dentro de las acciones iniciales de Blindaje Ibagué están previstos operativos coordinados por aire y tierra a partir de este fin de semana, incluyendo a la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las labores contemplan el despliegue de helicópteros, drones y patrullajes terrestres, medidas orientadas a fortalecer la vigilancia y dificultar el accionar de los delincuentes. "Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos", enfatizó Rojas sobre la determinación institucional.

No obstante, el secretario precisó que el plan sobrepasa las acciones estrictamente policiales, dado que involucrará la articulación de varias dependencias oficiales bajo una “gran sombrilla” de cooperación interinstitucional. En palabras del funcionario, esto ya se estaría reflejando en el campo operativo.

De igual forma, Rojas confirmó la inclusión de Ibagué como una de las ciudades donde se implementarán los Bloques de Seguridad Urbana, un esfuerzo impulsado por el presidente electo Abelardo de la Espriella e introducido durante su visita reciente a la ciudad. Si bien aún se desconocen los detalles y cronogramas para la ejecución de estos bloques, el secretario anticipó que Ibagué será pionera en la adopción de este modelo, el cual trabajará como complemento de Blindaje Ibagué y dotará a la ciudad de mayores capacidades para fortalecer la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Blindaje Ibagué y cómo funcionará?

La estrategia Blindaje Ibagué consiste en una serie de medidas de control en los accesos a la ciudad para impedir el ingreso de grupos criminales, con operativos coordinados entre la Policía, Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El plan incluye vigilancia aérea, controles terrestres y el uso de tecnología como drones, junto a una articulación institucional que fortalece la respuesta ante la delincuencia.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y consisten en nuevos esquemas de seguridad orientados a ofrecer más capacidades operativas y recursos para las autoridades de Ibagué. Aunque aún no se han revelado los detalles de su funcionamiento, la ciudad será una de las primeras en implementarlos, como complemento del plan Blindaje Ibagué.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.