Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, las autoridades se preparan para lanzar una nueva estrategia de seguridad con el objetivo de fortalecer el control y la vigilancia sobre los accesos principales a la ciudad, limitando así el ingreso de estructuras delincuenciales. El plan, denominado "Blindaje Ibagué", según informó el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, será oficialmente presentado la próxima semana. Este proyecto surge en respuesta a información de inteligencia que indica el interés de organizaciones criminales externas en expandir sus actividades hacia la capital del Tolima.

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De acuerdo con el secretario Rojas, uno de los pilares centrales de la estrategia es el refuerzo de los controles en las zonas de ingreso a Ibagué. El funcionario destacó: "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen". Este enfoque busca impedir que los llamados "corredores" sean utilizados por grupos delictivos para infiltrar la ciudad.

La implementación inicial incluye el despliegue conjunto de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las acciones prevén operativos simultáneos tanto en tierra como desde el aire, con sobrevuelos de helicópteros y apoyo de drones que reforzarán la vigilancia y facilitarán una respuesta rápida. "Desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos", afirmó el secretario.

El esquema de seguridad no estará limitado a la actuación policial. La estrategia ‘Blindaje Ibagué’ prevé la coordinación de diversas instituciones para aportar a la seguridad local y construir una respuesta integral. Así, se busca no solo reacción, sino también prevención y cooperación interinstitucional, enfatizó Rojas: "Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad".

Como complemento, Ibagué será una de las primeras ciudades en implementar los Bloques de Seguridad Urbana, una propuesta presentada por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su reciente visita a la ciudad. Según dijo Rojas, esto permitirá que Ibagué acceda a mayores recursos y capacidades operativas, aunque aún no se han entregado detalles sobre el alcance y el cronograma de aplicación de dichos bloques. En todo caso, esta iniciativa busca potenciar las acciones de control y protección que conforman el plan de Blindaje Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia 'Blindaje Ibagué' y cómo se implementará?

La estrategia 'Blindaje Ibagué' es un plan impulsado por las autoridades locales para reforzar el control sobre los accesos a la ciudad y dificultar la entrada de estructuras delincuenciales. Incluye aumento de controles en las zonas de ingreso, operaciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, uso de helicópteros, drones y apoyo interinstitucional. El objetivo es anticiparse a la expansión de organizaciones criminales y fortalecer la presencia estatal en puntos estratégicos.

¿Qué implican los Bloques de Seguridad Urbana para Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa respaldada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad en las ciudades. Su implementación en Ibagué permitirá que la ciudad cuente con mayores recursos y capacidades operativas, como parte integral del plan 'Blindaje Ibagué'. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer detalles precisos sobre su funcionamiento o fechas de puesta en marcha.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.