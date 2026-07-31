Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, de 21 años, ha puesto en evidencia un crimen que, según las autoridades, fue planeado con meticulosidad. De acuerdo con lo revelado por el general William Rincón, director de la Policía Nacional, actualmente hay cinco capturados quienes, presuntamente, participaron de manera coordinada en los distintos momentos del homicidio que le costó la vida tanto a la joven como a su hija recién nacida, Alahia. Según el relato de las autoridades, a cada uno de los involucrados se le atribuye una función específica dentro del plan que llevó a este trágico desenlace.

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La reconstrucción detallada hecha por la Policía indica que el primer paso del asesinato fue la construcción de confianza entre la víctima y la principal señalada, alias “Yulieth”. De acuerdo con el general Rincón, “primero entra a generar una confianza con la joven. Empieza a visitarla y a llevarla a diferentes lugares. Cuando ya logra esa cercanía, la traslada hacia el sector de Meléndez”. Una vez que María Camila aceptó acompañarla, comenzó la ejecución del crimen, donde participaron otras personas allegadas previamente a Yulieth y, según las autoridades, con antecedentes criminales.

El 16 de julio, día en que María Camila fue reportada como desaparecida, alias “Nixon” coordinó el secuestro mientras que “Yulieth” la llevó hasta el corregimiento de La Buitrera en la zona rural de Cali. Luego, “Edwin” y “Kevin” estarían implicados en la comisión de los hechos que siguen siendo materia de investigación. El 20 de julio, alias “Juan José” habría sido el encargado de trasladar el cuerpo hasta las inmediaciones del río Meléndez, donde fue hallado días después.

El proceso judicial sigue abierto, y si bien el móvil final aún no ha sido determinado, la Policía sostiene varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a que la sospechosa principal intentó convencer a otra persona de que estaba embarazada. Dicha hipótesis se apoya en el testimonio de una expareja de la capturada, quien afirmó que fue engañado en dos ocasiones mediante ecografías falsas. Además, las autoridades manejan otras posibilidades: un embarazo psicológico (situación donde una persona presenta síntomas de embarazo sin estarlo realmente), la intención de apropiarse de la bebé o nexos con redes criminales dedicadas a la comercialización ilegal de menores. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada.

En el marco del consejo de seguridad, el general Rincón señaló que dos de los capturados estaban adelantando trámites para obtener pasaportes, al parecer con la intención de salir del país. Ambos permanecían ocultos entre Cali y Andalucía, y fueron capturados antes de concretar su fuga. Finalmente, se reportó el hallazgo del cuerpo de la pequeña Alahia, mientras la Fiscalía y la Policía continúan la recolección de pruebas y la búsqueda de posibles nuevos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance en la investigación del feminicidio de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Policía Nacional, hasta el momento han sido capturadas cinco personas involucradas en distintos momentos del crimen, y cada una tendría un papel específico. Continúa la recolección de pruebas y no se descarta la participación de más responsables, mientras se verifican diversas líneas de investigación sobre el motivo del feminicidio.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el móvil del crimen de María Camila y su hija?

Según el general Rincón, entre las líneas que se investigan está la posible intención de la sospechosa principal de presentar a la bebé como propia, un posible embarazo psicológico o incluso la vinculación con estructuras criminales de tráfico de menores. No obstante, ninguna ha sido confirmada y las indagaciones siguen abiertas.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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