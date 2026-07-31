Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se alista para la presentación de una nueva estrategia de seguridad enfocada en proteger los accesos clave a la ciudad y dificultar el ingreso de estructuras delincuenciales provenientes de otras regiones. Esta iniciativa, denominada “Blindaje Ibagué”, fue anunciada por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, quien confirmó que la estrategia se hará pública la próxima semana. De acuerdo con Rojas, el objetivo central es fortalecer la presencia de las autoridades en puntos neurálgicos para anticipar y responder de manera más efectiva ante la delincuencia que busca expandirse hacia la capital del Tolima.

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El secretario explicó que este plan contempla la colaboración de diversas entidades y el fortalecimiento de los controles a las afueras de la ciudad. Según la información de inteligencia, existen alertas sobre organizaciones criminales externas que pretenden operar en Ibagué, lo que convierte en prioritaria la vigilancia de los corredores de acceso. En palabras de Rojas, “lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen”.

Dentro de las primeras acciones de la estrategia, desde este fin de semana comenzarán los operativos conjuntos que reunirán el trabajo coordinado de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las autoridades utilizarán sobrevuelos de helicópteros y drones para reforzar la vigilancia desde el aire, mientras que, en tierra, continuarán los controles para disuadir y responder ante posibles amenazas. Así lo sostuvo el secretario: “desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos”.

Rojas agregó que ‘Blindaje Ibagué’ no se limitará únicamente a acciones policiales, sino que involucrará a múltiples dependencias para responder de manera integral a los retos de seguridad. “Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad. Ya estamos trabajando de manera articulada y eso se está reflejando en el terreno”, manifestó.

Adicionalmente, el secretario confirmó que Ibagué forma parte de las ciudades seleccionadas para implementar los Bloques de Seguridad Urbana, una iniciativa impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su reciente visita. Esta inclusión permitirá mayores capacidades operativas y acceso a recursos para robustecer la seguridad, aunque todavía no se han compartido detalles sobre su funcionamiento ni fechas precisas de aplicación. No obstante, Ibagué será pionera en poner en marcha este modelo, que complementará la estrategia de “Blindaje Ibagué”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Blindaje Ibagué y en qué consiste?

La estrategia Blindaje Ibagué es un plan de seguridad anunciado por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, que busca reforzar los controles sobre los accesos principales a la ciudad para evitar el ingreso de grupos delincuenciales. Consiste en operativos coordinados entre distintas autoridades, el uso de tecnología como drones, y la colaboración entre instituciones para fortalecer la presencia y la capacidad de respuesta frente a delitos.

¿Cómo funcionarán los bloques de seguridad urbana en Ibagué?

Los bloques de seguridad urbana son una iniciativa impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, con la que Ibagué podrá acceder a mayores recursos y capacidades operativas para mejorar la seguridad urbana. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su funcionamiento ni fechas exactas para su implementación, el secretario de Gobierno aseguró que estos bloques servirán como complemento a la estrategia Blindaje Ibagué.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.