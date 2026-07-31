Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades de Ibagué alistan el lanzamiento de una ambiciosa estrategia de seguridad con la que buscan reforzar los principales accesos y dificultar el ingreso de estructuras delincuenciales a esta ciudad. El plan, llamado "Blindaje Ibagué", fue anunciado recientemente por John Jairo Rojas, secretario de Gobierno y general retirado, quien precisó que la presentación oficial se hará en los próximos días.

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Este proyecto apunta a articular el trabajo de diversas entidades para robustecer tanto la presencia institucional en los puntos clave como la capacidad de respuesta ante el crimen. Rojas resaltó que el componente central será fortalecer los controles en los alrededores de la capital tolimense ante reportes de inteligencia que alertan sobre el interés de organizaciones criminales foráneas en expandir sus operaciones hacia Ibagué. "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen", afirmó el funcionario.

La estrategia contempla acciones tanto en tierra como en el aire. Según lo dado a conocer por el secretario, desde este fin de semana se desplegarán operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas labores incluirán sobrevuelos de helicópteros, apoyo con drones y puestos de control, todo enfocado en bloquear el acceso a actores delincuenciales y anticipar posibles amenazas. "Desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos", enfatizó Rojas.

La vigilancia tecnológica, especialmente mediante drones, se integrará de forma sostenida dentro de la estrategia. El secretario explicó que el alcance del plan no se restringe solo a la fuerza pública, sino que se trata de una "gran sombrilla" en la que todas las instituciones sumarán esfuerzos en materia de seguridad, coordinación y prevención, lo que ya se evidencia en acciones concretas.

Finalmente, Rojas adelantó que Ibagué será una de las primeras ciudades en implementar los llamados Bloques de Seguridad Urbana, un modelo impulsado por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su reciente visita a la ciudad. Aunque aún falta definir detalles y calendario, se anticipa que estos bloques permitirán a Ibagué obtener recursos y capacidades adicionales para complementar la estrategia Blindaje Ibagué y así responder de forma más efectiva ante el crimen.

¿En qué consiste la estrategia Blindaje Ibagué y cómo se implementará?

La estrategia Blindaje Ibagué corresponde a un conjunto de medidas orientadas a reforzar los controles sobre los accesos a la ciudad, integrando el trabajo conjunto de Policía, Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana con sobrevuelos, uso de helicópteros, drones y presencia institucional. Su objetivo es anticipar la entrada de organizaciones delincuenciales y responde a alertas de inteligencia sobre intentos de expansión del crimen organizado hacia la capital tolimense.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana y qué impacto tendrán en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa presentada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para aumentar la capacidad operativa y los recursos disponibles en las ciudades seleccionadas. Aunque los detalles específicos para Ibagué aún no se han divulgado, la inclusión de la ciudad en este programa busca fortalecer aún más el trabajo articulado de instituciones y potenciar acciones de prevención y respuesta frente a la delincuencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.