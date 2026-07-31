Por: Noticiero 90 minutos

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El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella como presidente electo ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más polémicas de su campaña: la implementación de la cadena perpetua para ciertos delitos, en especial los cometidos contra menores de edad. De la Espriella ha reiterado públicamente su intención de “endurecer las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”. Así lo dejó claro en un mensaje en redes sociales, donde planteó que su Gobierno asumirá una postura firme en esa materia.

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Sin embargo, no todo el nuevo gabinete comparte de manera unánime esta visión. El futuro ministro de Justicia —cuyo nombre no figura directamente en el fragmento, pero que en el contexto general ha sido identificado como Iván Cancino en otros apartados citados— distanció su posición respecto a la cadena perpetua. Explicó que, aunque apoya la lucha contra la delincuencia y el deseo de una sociedad más segura, su perspectiva se apoya en criterios jurídicos y constitucionales. Según recordó, el sistema penal debe priorizar la efectividad en la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables. Considera que simplemente subir la duración de las condenas no soluciona el problema de fondo de la criminalidad, ni resuelve las necesidades de justicia real para las víctimas.

Este matiz entre el presidente electo y su ministro de Justicia abre una discusión relevante en el contexto nacional, pues evidencia tensiones aún dentro del gabinete y deja en claro que la estrategia para combatir los delitos contra la niñez podría tener un rumbo diferente al inicialmente anunciado. Además, el resultado de ese debate será crucial para las reformas que De la Espriella aspira a tramitar en el Congreso de la República. En consecuencia, surgirá un periodo de rigurosa discusión sobre el fortalecimiento de herramientas jurídicas que garanticen la protección de las víctimas, sin dejar de lado los límites y principios constitucionales del país.

El nuevo Gobierno, con sus propuestas y reservas, enfrenta el reto de encontrar soluciones sostenibles que respondan tanto al clamor de justicia como al imperativo de respetar el marco legal vigente.

¿En qué consiste la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la cadena perpetua?

La propuesta de Abelardo de la Espriella se centra en establecer la cadena perpetua como pena máxima para delitos cometidos contra menores de edad, especialmente asesinatos y abusos, bajo la premisa de fortalecer la seguridad y garantizar que los responsables no recuperen su libertad de por vida.

¿Por qué el ministro de Justicia designado no apoya la cadena perpetua?

De acuerdo con declaraciones previas, el futuro ministro basa su desacuerdo en criterios constitucionales y jurídicos, argumentando que el aumento de penas no resuelve de fondo la criminalidad. Considera que la prioridad debe ser la efectividad en investigación y sanción, y que existen alternativas distintas para proteger a las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.