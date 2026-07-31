Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más discutidas de su campaña: instaurar la cadena perpetua para ciertos delitos graves, en particular aquellos cometidos contra menores de edad. Esta postura se evidencia en sus declaraciones públicas, donde recalca la necesidad de endurecer las penas contra quienes atenten contra la niñez, asegurando que tales criminales no vuelvan a recuperar su libertad. "Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan", expresó de la Espriella en sus redes sociales.

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No obstante, al interior del equipo de gobierno, han surgido diferencias fundamentales en torno a este enfoque. El ministro de Justicia designado, cuyo nombre se reserva en el texto, ha manifestado abiertamente que no respalda la implementación de la cadena perpetua. Según informó hace seis años —de acuerdo con lo consignado en el documento—, su postura se basa en criterios jurídicos y constitucionales. Para él, el sistema penal debe centrar sus esfuerzos en lograr investigaciones, juicios y sanciones eficaces contra los responsables, más que en la ampliación de las condenas como única herramienta para combatir la criminalidad.

Este debate interno revela matices significativos en la visión de política criminal del nuevo gobierno, justo cuando la administración de Abelardo de la Espriella está por iniciar. A pesar de la diferencia en enfoques, el futuro ministro ha aclarado que respalda la lucha contra la delincuencia y prioriza una mayor protección de las víctimas, aunque insiste en que existen alternativas distintas a la cadena perpetua para alcanzar esos objetivos.

El rumbo que tomará la política criminal estará en la lupa tanto de la opinión pública como del Congreso, donde serán discutidas las reformas en materia de justicia y seguridad. El propio de la Espriella, durante la campaña, planteó la urgencia de reformas profundas, motivado por el impacto de los delitos contra la niñez y la demanda social de sanciones más ejemplares. Sin embargo, las declaraciones del ministro designado invitan a un debate fundamentado en principios jurídicos, abriendo la posibilidad de que el enfoque gubernamental no sea monolítico, sino producto de la deliberación y el análisis entre diferentes perspectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura del ministro de Justicia designado frente a la cadena perpetua sugerida por Abelardo de la Espriella?

El ministro de Justicia designado ha expuesto que no comparte la propuesta de cadena perpetua impulsada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Su argumento principal es que el aumento de las penas, incluida la cadena perpetua, no necesariamente resuelve los problemas de criminalidad. En cambio, plantea que el enfoque debe estar en mejorar la efectividad de la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables, tal como lo manifestó hace seis años en declaraciones públicas.

¿Qué alternativas propone el nuevo ministro de Justicia contra los delitos cometidos contra menores?

Aunque rechaza la cadena perpetua, el ministro reiteró su apoyo a la lucha contra la delincuencia, particularmente en defensa de las víctimas. Destacó que existen otras herramientas legales y judiciales para combatir este tipo de delitos, sugiriendo que el fortalecimiento de la justicia no depende únicamente de incrementar las penas, sino de garantizar investigaciones y sanciones eficientes y justas dentro del marco constitucional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.