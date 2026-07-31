Por: Noticiero 90 minutos

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La postura en torno a implementar la cadena perpetua para delitos graves, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad, ha evidenciado claras diferencias entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y su designado ministro de Justicia. De acuerdo con declaraciones compartidas en redes sociales, De la Espriella ha sido claro en manifestar que uno de los ejes de su gobierno será endurecer las penas para asesinos y abusadores de niños, buscando garantizar que estos delincuentes no recuperen su libertad. Según sus palabras, esta medida sería clave para consolidar una pronta justicia y mayor protección de la niñez ante delitos de especial gravedad.

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No obstante, la visión del futuro titular de la cartera de Justicia contrasta con la del presidente electo. En intervenciones previas, y reafirmadas en este contexto, el ministro designado ha explicado que no comparte la implementación de la cadena perpetua. Sus argumentos, presentados en entrevistas y espacios públicos, giran en torno al derecho y la Constitución, pues considera que el aumento de penas no soluciona de raíz la criminalidad. De acuerdo con él, el enfoque debería estar en la efectividad de la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables, mucho más allá de simplemente incrementar las condenas.

Esta diferencia deja ver uno de los primeros matices en el gabinete que acompañará a De la Espriella a partir del 7 de agosto. Aun así, el futuro ministro ha manifestado su respaldo a la lucha contra la delincuencia y la intención de reforzar la protección a las víctimas, aunque piensa que existen alternativas diferentes a la cadena perpetua para lograr esos fines.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella insistió en reformar la legislación para permitir la cadena perpetua a quienes abusen o violen niños, sosteniendo que los delitos contra menores deben ser castigados con las máximas sanciones permitidas por el Estado. Esta intención legislativa abre debates sobre el rumbo de la política criminal del nuevo gobierno y sobre la forma en que se tramitarán iniciativas similares en el Congreso.

¿En qué consiste la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la cadena perpetua en Colombia?

La propuesta de Abelardo de la Espriella, según sus declaraciones, busca reformar la ley para permitir la cadena perpetua específicamente para personas condenadas por el asesinato o abuso de menores de edad. Considera que este tipo de delitos merecen el máximo castigo previsto por el Estado, con el fin de proteger a la infancia y enviar un mensaje disuasivo a la sociedad.

¿Cuál es el argumento del ministro de Justicia sobre el aumento de penas y su efectividad para combatir la criminalidad?

El ministro designado de Justicia ha sostenido que la efectividad contra la criminalidad no depende necesariamente del aumento de las penas, sino de la calidad en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos. Según su postura, respaldada en criterios jurídicos y constitucionales, existen herramientas más adecuadas que la cadena perpetua para reducir la delincuencia y proteger a las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.