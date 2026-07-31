Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se encuentra a punto de presentar una nueva estrategia de seguridad denominada "Blindaje Ibagué", con la que pretende reforzar el control en los accesos principales a la ciudad y así dificultar el ingreso de estructuras delincuenciales. La iniciativa fue anunciada por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, quien anticipó que la estrategia se presentará oficialmente la próxima semana y busca reunir esfuerzos de diversas instituciones con el objetivo de fortalecer tanto la presencia de las autoridades como la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

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De acuerdo con lo expuesto por el secretario, uno de los pilares de Blindaje Ibagué será el incremento de controles en las salidas y entradas de la capital del Tolima. Esta medida surge, según información de inteligencia, por el interés de grupos criminales externos en expandir sus operaciones hacia Ibagué. "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen", afirmó Rojas, subrayando la necesidad de evitar la llegada de esas estructuras a la ciudad.

El plan contempla operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana a partir de este fin de semana. Las acciones estarán apoyadas desde el aire con sobrevuelos de helicópteros y el uso de drones, mientras que en tierra se intensificarán los controles para detectar y neutralizar actividades delictivas. "Desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos", declaró el funcionario, destacando la coordinación interinstitucional como uno de los ejes del plan.

La estrategia no se limita a la intervención policial; incluye la participación de diferentes instituciones y dependencias oficiales que ya han empezado a trabajar en conjunto, según el secretario. Esto busca, de acuerdo con Rojas, consolidar una gran sombrilla institucional que aporte a la tranquilidad de la población, reflejando resultados en el terreno.

Adicionalmente, Ibagué hará parte de las ciudades piloto donde se implementarán los Bloques de Seguridad Urbana, impulsados por el presidente electo Abelardo de la Espriella tras su visita a la ciudad. Esta integración permitirá acceder a más recursos y fortalecer las acciones de seguridad, aunque los detalles específicos sobre su funcionamiento y cronograma de entrada en operación aún no han sido divulgados.

¿En qué consiste la estrategia 'Blindaje Ibagué' y quiénes participarán?

La estrategia 'Blindaje Ibagué' busca reforzar los controles en los accesos a la ciudad para prevenir la llegada de estructuras criminales. De acuerdo con el secretario de Gobierno, John Jairo Rojas, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana llevarán a cabo operativos conjuntos, utilizando helicópteros y drones, junto con la colaboración de diferentes instituciones del municipio.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana que se implementarán en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa anunciada tras la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el objetivo de fortalecer la presencia y las capacidades operativas en la ciudad. Aunque no se han dado detalles concretos, la inclusión de Ibagué en este programa permitirá ampliar la respuesta coordinada entre las autoridades y acceder a recursos adicionales para combatir la delincuencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.