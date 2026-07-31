Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué se encuentra en vísperas de lanzar una nueva estrategia de seguridad con el objetivo de reforzar los controles en sus accesos principales y prevenir el ingreso de estructuras dedicadas a actividades delictivas. Esta propuesta, denominada Blindaje Ibagué, fue anunciada públicamente por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas. El funcionario expresó que se espera la presentación oficial de este plan la próxima semana, marcando un hito coordinado por varias instituciones para fortalecer la presencia de las autoridades y optimizar la capacidad de respuesta ante la delincuencia.

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El general (r) Rojas resaltó que una de las acciones centrales de la estrategia radica en ampliar y robustecer los puntos de control en los límites de la capital tolimense. Según explicó, se han identificado a través de labores de inteligencia movimientos de organizaciones criminales externas que estarían interesadas en expandir sus operaciones hacia Ibagué. Ante este escenario, afirmó: “Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen”.

Las primeras acciones derivadas de Blindaje Ibagué contemplan operativos conjuntos entre diferentes fuerzas, que inician este mismo fin de semana. De acuerdo con lo anunciado por el secretario, Policía, Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana sumarán esfuerzos. Entre las herramientas de apoyo se encuentran sobrevuelos de helicópteros, la utilización de drones para vigilancia aérea y controles en tierra, reforzando la articulación de las distintas instituciones de seguridad para demostrar el compromiso frente a la amenaza de grupos delincuenciales.

Rojas enfatizó que esta estrategia no se limitará únicamente a labores policiales, sino que funcionará bajo una gran coordinación interinstitucional, involucrando dependencias de diferentes áreas. “Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad. Ya estamos trabajando de manera articulada y eso se está reflejando en el terreno”, mencionó el secretario.

Adicionalmente, se confirmó que Ibagué se integrará a los Bloques de Seguridad Urbana, una iniciativa propuesta por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su reciente visita a la ciudad. Rojas aseguró que esta inclusión permitirá acceder a mayores recursos y capacidades operativas, aunque aún faltan detalles sobre su funcionamiento y calendario de implementación. Se prevé que Ibagué sea una de las primeras ciudades en activar este modelo, complementando así la estrategia de Blindaje Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia Blindaje Ibagué para reforzar la seguridad en la ciudad?

La estrategia Blindaje Ibagué, de acuerdo con el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, se enfoca en aumentar los controles en los accesos a la ciudad, prevenir el ingreso de estructuras delincuenciales y coordinar acciones entre Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana. Incluirá operativos terrestres y aéreos, como uso de drones y helicópteros, todo bajo una amplia coordinación interinstitucional.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana propuestos para Ibagué y cómo contribuirán?

Los Bloques de Seguridad Urbana, iniciativa impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, buscan dotar a las ciudades de mayores recursos y capacidades operativas en materia de seguridad. Según el secretario John Jairo Rojas, su implementación en Ibagué será uno de los primeros pasos para ampliar medidas preventivas y de respuesta, y se integrará al esquema Blindaje Ibagué para potenciar la protección ciudadana.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.