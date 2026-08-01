Por: El Espectador

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La gira internacional del presidente Gustavo Petro en Cuba marca un hito notable al ser su último viaje oficial al exterior como jefe de Estado colombiano. La oficina de la Presidencia destacó que la visita tenía como objetivo fijar una postura clara "frente a la guerra en el Caribe", apenas unos días antes de que Abelardo de la Espriella asuma el poder en Colombia. Petro arribó a La Habana el pasado 31 de julio, iniciando una agenda repleta de compromisos de alto nivel, entre los que sobresale el encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, uno de los escasos aliados que sostiene Petro en Latinoamérica.

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En sus primeras declaraciones, el presidente colombiano manifestó: “Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los Estados Unidos lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero si asesinaron a 261 personas entre ellas, al parecer, 50 colombianos”. Además, Petro criticó la decisión del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de cerrar embajadas en 14 países, incluido Cuba. Enfatizó que “ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad”.

La bienvenida protocolaria tuvo lugar el viernes, cuando Petro fue recibido por Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, acompañada de representantes de la diplomacia colombiana. Posteriormente, el mandatario rindió un homenaje a José Martí y visitó el museo dedicado al pensador cubano, mostrando el carácter simbólico de su presencia en la isla.

En el desarrollo de la agenda, Petro sostuvo un encuentro con estudiantes colombianos de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Según la oficina presidencial, durante este encuentro reconoció “su enorme labor como la generación que transformará la salud en nuestro país”, además de destacar el compromiso de estos futuros profesionales con la paz, la reducción de brechas territoriales y la garantía de la salud como un derecho fundamental para comunidades históricamente excluidas. Se prevé que la reunión con Díaz Canel tenga lugar en esta misma jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito principal de la visita de Gustavo Petro a Cuba?

De acuerdo con la información entregada por la Presidencia, el objetivo central del viaje de Gustavo Petro a Cuba es posicionarse en contra de la guerra en el Caribe, en medio de tensiones recientes, y reforzar lazos con el gobierno cubano antes de la transición presidencial en Colombia.

¿Por qué Gustavo Petro se reunió con estudiantes colombianos en Cuba?

Según comunicó la oficina presidencial, Petro destacó el compromiso de los estudiantes colombianos de medicina en Cuba como futuros actores claves para transformar la salud en Colombia, subrayando su rol en la reducción de brechas y en garantizar derechos fundamentales para poblaciones que han sido históricamente excluidas.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.