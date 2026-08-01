Por: El Espectador

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El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, ha sido objeto de atención durante los últimos días por un importante cambio en su estado de actividad. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tomó la decisión de elevar la alerta del volcán de nivel amarilla a naranja, tras identificar variaciones significativas en diferentes parámetros monitoreados. Este cambio indica que la probabilidad de que el volcán entre en erupción ha aumentado en comparación con estados anteriores, aunque ello no significa que una erupción sea inminente, según aclaró la misma entidad.

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La alerta naranja implica que el volcán presenta transformaciones internas que demandan una observación mucho más estricta y continua de la que se realiza habitualmente. Entre los factores detectados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán desde el 20 de julio, están el aumento de la energía sísmica bajo el cráter, el alza en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la cantidad de gases como dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂). De acuerdo con el SGC, varios de estos registros son los más altos desde el inicio del monitoreo instrumental en 1993, lo que subraya la seriedad de la situación.

Estos gases tienen gran relevancia para los vulcanólogos, ya que su incremento es uno de los signos de que el sistema volcánico está experimentando cambios internos. Además, pueden advertir sobre posibles eventos próximos, por lo que la labor de vigilancia se ha intensificado. El Puracé es uno de los volcanes con mayor control en el país: actualmente cuenta con una red de 97 estaciones distribuidas para captar variables como la sismicidad y la emisión de gases, asegurando información en tiempo real.

Frente a este panorama, el SGC insiste en que las comunidades cercanas eviten acercarse a las zonas altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. También sugiere informarse exclusivamente a través de canales oficiales como las alcaldías, la Gobernación del Cauca y el propio SGC, para evitar la propagación de información no verificada. Según el mapa de amenaza volcánica del SGC, los municipios más expuestos ante una erupción serían Puracé, Popayán y Sotará, junto a resguardos indígenas aledaños, donde podrían ocurrir fenómenos como flujos piroclásticos y lahares —estos últimos, masas de lodo volcánico.

Por último, aunque el Puracé ya ha registrado estados de alerta naranja en ocasiones pasadas, el regreso a alerta amarilla solo ocurrirá si los indicadores muestran una estabilidad sostenida durante un periodo prudencial, evaluado por especialistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa alerta naranja en el volcán Puracé y cuáles son sus implicaciones?

El nivel de alerta naranja declarado por el Servicio Geológico Colombiano para el volcán Puracé señala que existen cambios significativos en sus parámetros de actividad, incrementando la probabilidad de una erupción, aunque no asegura que ocurra. Esto implica mayor vigilancia, medidas preventivas para la población cercana y la importancia de seguir únicamente información oficial sobre la evolución del fenómeno.

¿Qué municipios pueden verse afectados por una posible erupción del volcán Puracé?

De acuerdo con el mapa elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, los municipios que podrían verse directamente afectados por una eventual erupción son Puracé, Popayán y Sotará, así como varios resguardos indígenas. Los riesgos principales serían flujos piroclásticos y lahares, especialmente en las zonas cercanas al volcán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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