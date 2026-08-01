En medio de los escándalos durante el Gobierno Petro, el caso de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil tiene un nuevo capítulo gracias a imágenes que se suman a este relato, indicó el Tiempo.

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Además de su cercanía con el presidente Gustavo Petro en los últimos días, también registrada de manera audiovisual en varios eventos, se ha mencionado que la estudiante de derecho y una auxiliar grado I de la Aerocivil tendría influencia, algo expuesto en fotos.

Al interior del Gobierno nacional se conocía de manera reservada el rol de Liliana Olaya, madre de esa joven, como coordinadora de contrainteligencia de la DNI.

La alta funcionaria asumió esa posición estratégica en la Dirección Nacional de Inteligencia bajo la conducción inicial de Jorge Lemus.

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En las dependencias de la Aeronáutica Civil señalan que Gabriela y su hermano Santiago David Muñoz ejercen una alta influencia administrativa junto a cuatro primos.

Diversos testimonios internos destacan el verdadero peso directivo que concentran los familiares en la cotidianidad laboral de la agencia estatal: “Lo importante no son sus cargos, sino las reuniones a las que asisten”.

Adicionalmente, fuentes de la entidad confirmaron que los hermanos arribaban a cumplir sus funciones cotidianas a bordo de camionetas lujosas, incluyendo una registrada con placas NKT-407.

Fotografías muestran a Gabriela Muñoz participando en sesiones con el director de la Aerocivil, el secretario Édgar Rivera, Jorge Saltarín, Carlos Briñez y Mauricio Corredor.

Su cargo es de muy bajo nivel (auxiliar 2 dado que aún es estudiante de pregrado), Gabriela participa en reuniones de alto nivel y su poder le da para que nombren también a su hermano como auxiliar V en la misma @AerocivilCol Y me informan fuentes internas que su poder es… https://t.co/PiEBU2CaS7 pic.twitter.com/FTiHIsfOnW — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) December 13, 2025

Otras imágenes documentan igualmente la presencia recurrente de Santiago David Muñoz en encuentros de alto nivel junto a los directivos principales de la aviación.

Los reportes institucionales llegaron formalmente hasta los despachos de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y de la exfuncionaria Angie Rodríguez.

En apariciones públicas recientes, Rodríguez incluyó abiertamente a Gabriela Muñoz dentro de un círculo de influyentes mujeres vinculadas al entorno del jefe de Estado.

En ese grupo también mencionó a Letty Leal, alta ejecutiva del Dapre, y a Juliana Guerrero, procesada judicialmente por la falsificación de diplomas académicos.

Posteriormente, Rodríguez acudió ante la Comisión de Acusaciones para denunciar presuntas presiones destinadas a retirar un billón de pesos del Fondo Adaptación.

De igual manera, denunció ante la Fiscalía General un supuesto intento de envenenamiento mediante fármacos, salpicando nuevamente a los sectores de contrainteligencia estatal.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Gabriela Muñoz?

El presidente Gustavo Petro rechazó tajantemente los señalamientos hacia Gabriela Muñoz sobre la presunta existencia de un círculo de influencia política en el Gobierno nacional.

El jefe de Estado desmintió de forma categórica que la estudiante de Derecho ejerza algún tipo de poder informal o controle nombramientos en entidades del Estado.

A través de sus canales oficiales, el mandatario aclaró que la joven no forma parte de la nómina directiva del Gobierno ni posee contratos estatales.

El presidente precisó que Muñoz es una profesional independiente que desempeñó labores técnicas en la Aeronáutica Civil mediante modalidades de contratación totalmente transparentes.

De igual manera, el jefe de Estado defendió la trayectoria del equipo de trabajo en la aviación civil, descartando irregularidades administrativas en la entidad.

Petro enfatizó que las acusaciones sobre redes de poder paralelas corresponden a narrativas infundadas orientadas a desacreditar la transparencia de su gestión pública.

El mandatario reiteró que las decisiones sobre nombramientos directivos y ejecución de recursos públicos corresponden exclusivamente a los ministros y directores de departamento.

Asimismo, el Gobierno nacional ratificó su disposición de colaborar con los organismos de control para verificar cualquier proceso de contratación cuestionado públicamente.

El presidente solicitó rigor informativo a los medios de comunicación, instando a no desinformar a la ciudadanía con especulaciones sin sustento probatorio real.

Esta controversia mediática concluyó con la defensa pública del Ejecutivo sobre la integridad de las dinámicas laborales dentro de las agencias públicas.