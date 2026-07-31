Por: El Espectador

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El presidente electo Abelardo de la Espriella ha intensificado la organización de su futuro gabinete al liderar el tercer consejo de ministros designados antes de asumir el cargo oficialmente el 7 de agosto. Según informó el movimiento Defensores de la Patria a través de un comunicado, en esta reciente sesión se revisaron pasos estratégicos para lo que han denominado el Gobierno de la Patria Milagro, haciendo énfasis en la preparación de su equipo y en la consolidación de proyectos clave para el país.

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Durante la reunión, De la Espriella analizó los avances en la preparación de un ambicioso proyecto de desarrollo agrícola enfocado en la región de la Orinoquía. Esta iniciativa planea impulsar el sector agrícola en esa zona, aunque por ahora los detalles se mantienen en fase de estructuración. A la par, se continúa con la consolidación del denominado Banco de Talentos Patria Milagro, un instrumento destinado a identificar y reunir perfiles profesionales que posean experiencia, mérito y compromiso, con el objetivo de fortalecer el equipo humano que llevará adelante las políticas del nuevo gobierno. Así lo confirma el comunicado compartido por Defensores de la Patria.

La cita contó también con la participación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien presentó un balance de las gestiones recientes. Restrepo destacó la activación de una agenda regional con Perú en el contexto de la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza del Pacífico, orientada a intensificar la integración y la cooperación entre ambos países y generar nuevas oportunidades para Colombia. Así lo hizo saber el movimiento en su comunicación oficial sobre el evento.

De acuerdo con la misiva, De la Espriella ofreció directrices claras para que la contratación pública del futuro gobierno siga principios de planeación, eficiencia y transparencia, alineados con las prioridades y necesidades de los colombianos. Al finalizar la cita, el presidente electo expresó que cada decisión y encuentro acerca a Colombia al país que eligieron los ciudadanos.

Esta serie de reuniones antecede la posesión de De la Espriella, que será en Cali en un recinto cerrado, ya aprobada por Cámara y Senado. Al evento asistirán mandatarios de Argentina, Chile y Ecuador, pero la bancada del Pacto Histórico ha dicho que no acudirá y en cambio organizará concentraciones en Cali, Medellín y Barranquilla. Según información de El Espectador, ya se han designado los titulares para Ministerios como Interior, Hacienda, Justicia, Educación y más, quedando solo pendiente el nombramiento de la ministra de Ciencias, la cual deberá ser mujer conforme exige la Ley 2424 de 2024 para cubrir la cuota de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos anunciados por el presidente electo Abelardo de la Espriella para su gabinete?

De acuerdo con el comunicado de Defensores de la Patria, los principales proyectos discutidos en el consejo de ministros designados incluyen la estructuración de un proyecto de desarrollo agrícola para la Orinoquía y la consolidación de un Banco de Talentos que busca identificar perfiles con experiencia, mérito y compromiso para el nuevo gobierno.

¿Qué exige la Ley 2424 de 2024 sobre la cuota de género en los ministros del próximo gobierno?

La Ley 2424 de 2024 estipula que el gabinete ministerial debe incluir una cuota de género, por lo que la ministra de las Ciencias que falta por nombrar deberá ser mujer, cumpliendo así con el requisito legal de representación femenina en cargos altos del poder ejecutivo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.