Por: Noticiero 90 minutos

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Las comunidades indígenas que residen en Cali invitan a la ciudadanía a participar en el Inti Raymi, una de sus festividades más relevantes, que simboliza el inicio de un nuevo ciclo solar y refuerza su vínculo con la naturaleza. Esta ceremonia ancestral, prevista para los días 1 y 2 de agosto, busca abrir un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, fortaleciendo la interacción entre los pueblos originarios y los visitantes a través de expresiones culturales, gastronómicas y espirituales que reflejan su identidad.

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De acuerdo con los organizadores, el Inti Raymi representa un momento de encuentro con el nacimiento del sol y una oportunidad para mostrar la riqueza de las manifestaciones indígenas. En palabras de los propios voceros, durante esta celebración se exhibirá la soberanía alimentaria, artesanías, música, danza y medicina tradicional, permitiendo así que caleños y visitantes conozcan las tradiciones y saberes que forman parte de la memoria colectiva de estos pueblos. Además, durante las dos jornadas se habilitarán espacios para acercarse a distintas actividades artísticas y culturales, promoviendo la integración y el respeto por la diversidad.

El propósito del Inti Raymi no se limita únicamente a la espiritualidad, sino que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Para las comunidades participantes, el evento constituye una oportunidad para compartir prácticas de cuidado del territorio y conocimientos ancestrales que orientan su vida cotidiana. Los voceros enfatizan la importancia de su conexión con la madre naturaleza y el equilibrio que, según ellos, requiere el entorno: “Mostramos de qué manera las comunidades indígenas tenemos nuestra conexión con la madre naturaleza, el equilibrio que ella necesita, y que nosotros lo que propendemos con todas estas acciones es volver a lo propio”, señalaron.

Actualmente, en Cali persisten siete pueblos indígenas organizados en ocho cabildos y un resguardo que mantienen viva la tradición del Inti Raymi, contribuyendo a la memoria colectiva y al mosaico cultural de la ciudad. Así, esta ceremonia ancestral se consolida como un escenario de encuentro intercultural que pone en valor los aportes indígenas a la construcción de una sociedad plural, abierta y respetuosa con los saberes ancestrales, según información de Noticiero 90 Minutos y declaraciones de los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del Inti Raymi para las comunidades indígenas en Cali?

El Inti Raymi es una ceremonia ancestral que marca el inicio de un nuevo ciclo solar y simboliza la conexión profunda que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza. En Cali, representa una oportunidad anual para compartir saberes, celebrar tradiciones y mostrar prácticas espirituales y culturales que refuerzan la identidad indígena y su aporte a la diversidad de la ciudad.

¿Qué actividades se podrán encontrar durante el Inti Raymi en Cali?

Durante el Inti Raymi en Cali, la ciudadanía podrá disfrutar de muestras gastronómicas, exhibiciones de artesanías, música, danzas tradicionales y espacios dedicados a la medicina ancestral. Además, los organizadores han dispuesto actividades culturales y reflexivas para que asistentes de distintas procedencias puedan valorar y comprender las tradiciones indígenas presentes en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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