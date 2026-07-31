Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso del feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años que perdió la vida en Cali en un hecho que ha conmocionado al país, sigue en investigación y cada día surgen más detalles sobre lo ocurrido. Las autoridades confirmaron nuevos avances sobre la principal hipótesis que rodea el crimen: el asesinato habría sido premeditado para apropiarse de la bebé y hacerla pasar como hija de Yulieth Ángulo. Según las indagaciones de la Policía, Yulieth mantenía una relación sentimental con uno de los miembros de la banda delincuencial conocida como "Los Santa".

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El comandante de la Policía de Cali calificó el acto como un hecho de extrema violencia y explicó que la principal línea investigativa apunta a que "es un plan absolutamente macabro y horroroso. La intención era extraer a la bebé para que Yulieth la hiciera pasar como su hija y, obviamente, engañar a su pareja sentimental". De acuerdo con sus declaraciones, la Policía analiza que no existía la intención inicial de que la recién nacida perdiera la vida. "Pensamos que no había la intención inicial de que la bebé fuera a perder la vida, pero creemos que esto se les salió de las manos", precisó el oficial.

La investigación reveló que María Camila fue llevada por Yulieth hasta una vivienda en donde se encontraban otros integrantes de "Los Santa". En dicho lugar, al menos tres personas, incluyendo a la principal sospechosa, habrían estado presentes, mientras que los demás miembros presuntamente participaron encubriendo evidencias y ayudando en el traslado del cuerpo. Las autoridades también analizan un posible acuerdo económico: Yulieth habría prometido entregar dinero a los demás implicados para que le ayudaran a perpetrar el crimen y apropiarse de la bebé. Sin embargo, la Policía señaló que existen indicios de que la mujer no contaba con los recursos necesarios para cumplir esa promesa y no se tiene claridad sobre la suma ofrecida.

La Policía continúa avanzando en la recolección de pruebas y mantiene abiertas varias diligencias para esclarecer en detalle cómo fue planeado el feminicidio, determinar el grado de responsabilidad de los cinco capturados y definir si existen más personas involucradas en los hechos que culminaron con la muerte de María Camila Potosí y su hija Alahia.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el feminicidio de María Camila Potosí en Cali?

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen fue planeado para arrebatarle la bebé a María Camila Potosí y que Yulieth Ángulo, quien mantenía una relación con uno de los miembros de "Los Santa", pudiera hacerla pasar como su hija y engañar a su pareja sentimental. De acuerdo con la Policía, inicialmente no se pretendía la muerte de la recién nacida, pero la situación se salió de control durante la ejecución del acto.

¿Quiénes están involucrados en el caso del feminicidio de María Camila Potosí?

Según la información recogida por la Policía, en el crimen habrían participado al menos cinco personas, entre ellas Yulieth Ángulo y otros miembros de la organización criminal "Los Santa". Mientras unos estuvieron presentes en el lugar del asesinato, otros habrían colaborado en ocultar evidencias y en el traslado del cuerpo. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar la responsabilidad individual y la posible participación de más personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.