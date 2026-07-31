Por: Noticiero 90 minutos

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La Gobernación del Valle del Cauca tomó la determinación de limitar el ingreso de personas al departamento como parte de un plan preventivo por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto en Cali. Esta medida fue anunciada por las autoridades del departamento tras un consejo de seguridad en el que estuvieron presentes funcionarios regionales y nacionales, así como representantes de la cúpula militar y de la Policía Nacional. De acuerdo con la Gobernación, la principal motivación detrás de esta decisión es la emergencia humanitaria en salud que afronta actualmente el Valle del Cauca, situación derivada del colapso tanto de la red hospitalaria pública como privada.

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La mandataria departamental, Dilian Francisca Toro, advirtió que si bien se respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica, la prioridad inmediata es proteger la vida y la integridad de la población del departamento, procurando que la crisis que afecta al sistema hospitalario no se profundice. Según sus declaraciones, la operación de la red de hospitales está al límite y el objetivo es garantizar el acceso adecuado y oportuno a los servicios de salud para los habitantes del Valle del Cauca.

No obstante, la restricción no aplicará para las personas que están invitadas oficialmente a participar en el acto solemne de posesión, ni para las delegaciones de índole nacional e internacional. Sin embargo, si se detecta un flujo masivo de visitantes provenientes de otros departamentos que pueda comprometer la prestación de servicios médicos, las autoridades implementarán controles más estrictos en los puntos de acceso.

El dispositivo de contingencia contempla también el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de hospitales y clínicas del departamento y una articulación permanente con Cali, Buenaventura y el Cauca. De acuerdo con la Gobernación, la medida responde exclusivamente a criterios humanitarios y de salud pública derivados de las dificultades financieras que atraviesan prestadores de servicios médicos en la región.

En el plano de seguridad, el operativo especial incluye el despliegue de 11.000 militares, la instalación de Corredores Seguros en Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria, Yumbo, Florida y en las inmediaciones del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Todas las unidades de la Fuerza Pública estarán en máxima alerta y se redoblará la vigilancia en puntos sensibles como la Universidad Santiago de Cali, la Tercera Brigada y la Base Aérea, además de aumentar los controles de ingreso y salida de Cali para blindar el evento presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Valle del Cauca restringirá el ingreso durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La restricción anunciada por la Gobernación del Valle del Cauca responde a una emergencia humanitaria en salud desencadenada por el colapso de hospitales públicos y privados. El objetivo es proteger la limitada capacidad del sistema de salud local y garantizar acceso a los residentes, evitando que una llegada masiva de personas desde otros departamentos agrave la crisis durante el evento de la posesión presidencial en Cali.

¿Qué acciones de seguridad implementará el Valle del Cauca durante la posesión presidencial?

El plan de seguridad contempla la participación de 11.000 militares para reforzar la protección en Cali y municipios cercanos, el fortalecimiento de los Corredores Seguros y una mayor presencia de la Fuerza Pública en puntos estratégicos como la Universidad Santiago de Cali, la Tercera Brigada y la Base Aérea, además del aumento de controles en los accesos a la ciudad, todo con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden durante la posesión presidencial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.