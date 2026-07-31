Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la peor noticia para los familiares de María Camila Potosí: los restos hallados en una zona boscosa del sur de Cali corresponden a Alahia, la hija que la joven de 21 años esperaba y que tenía ocho meses de gestación cuando fue asesinada. Así lo señalaron las autoridades tras analizar científicamente los restos localizados el pasado jueves 30 de julio. De acuerdo con la información publicada por El Diario, la Personería de Cali divulgó el resultado de los análisis y expresó solidaridad con los allegados de las víctimas, cerrando así las esperanzas de que la pequeña fuera hallada con vida.

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El hallazgo ocurrió en un sector boscoso cercano al sitio donde, días antes, había sido encontrado el cuerpo de María Camila, en las inmediaciones de La Buitrera y el río Meléndez, en la zona rural de Cali. Según detalla la nota, las autoridades llegaron a este punto gracias a la revisión de cámaras de seguridad, testimonios y otras pruebas recolectadas durante el proceso de investigación. Inicialmente, la familia de María Camila se aferraba a la posibilidad de que la bebé hubiera sobrevivido, ya que los expertos forenses confirmaron que Alahia no se encontraba junto a su madre al momento del hallazgo. Esto motivó a la Policía Nacional y a la Fiscalía a orientar sus esfuerzos en ubicar a la recién nacida.

Con la confirmación de Medicina Legal, concluyó esa esperanza y se sumaron nuevas pruebas al proceso penal que enfrentan los capturados. Actualmente, cinco personas están vinculadas a la investigación, incluyendo a una mujer identificada como alias ‘Julieth’, quien presuntamente conducía la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez antes de desaparecer el 16 de julio, luego de asistir a un control prenatal. Las autoridades acusan a los detenidos de delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, según la información preliminar citada por El Diario.

Durante los operativos, ubicados en Cali y municipios del Valle del Cauca, se incautaron celulares, motocicletas y otros objetos para reconstruir los movimientos de los implicados. La principal hipótesis señala que alias ‘Julieth’ fingió estar embarazada para acercarse a María Camila y apropiarse de su bebé, supuestamente para presentarla como hija propia a su pareja. Aunque esta versión aún es materia de investigación, el caso sigue abierto y la Fiscalía presentará ante los jueces los videos, testimonios y demás evidencias para esclarecer todos los detalles y definir la responsabilidad penal de los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances se conocen sobre la investigación del caso de María Camila Potosí y su hija Alahia?

Según lo informado por El Diario, la investigación ha permitido la captura de cinco personas, entre ellas alias ‘Julieth’. Las autoridades incautaron elementos materiales como celulares y motocicletas para analizar el papel de cada implicado. La principal hipótesis es que hubo un plan para apropiarse de la bebé, estrategia supuestamente liderada por una de las detenidas. El proceso penal sigue en curso mientras se presentan pruebas y se busca esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

¿Por qué se menciona el supuesto embarazo fingido en el caso de María Camila Potosí?

De acuerdo con la información recogida en el informe, la policía sostiene la hipótesis de que alias ‘Julieth’ habría fingido un embarazo para ganar la confianza de María Camila, acercarse a ella mediante encuentros para mujeres gestantes y finalmente tratar de apropiarse de su hija con la intención de presentarla como propia ante su pareja. Esta teoría es una de las líneas principales de investigación y aún no ha sido determinada judicialmente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.