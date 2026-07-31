Por: Noticiero 90 minutos

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Durante mucho tiempo, el barrio Terrón Colorado, en Cali, fue testigo de graves episodios de violencia que marcaron la vida de sus habitantes. Sin embargo, esa realidad empezó a cambiar gracias a una apuesta de la comunidad por la paz, el deporte y la cultura, elementos que hoy se reflejan en los procesos de transformación del sector. Según cifras del observatorio de seguridad de Cali, la Comuna 1, donde se encuentra Terrón Colorado, experimentó una considerable disminución en el número de homicidios, pasando de 20 casos en 2024 a 11 en 2025. Esto equivale a una reducción del 45,5 %, consolidando a esta zona como una de las más seguras de la ciudad. Meyxer Montoya, líder comunitario, resalta que hace ocho años viven en paz y disfrutan de contar con los menores indicadores de hurto y homicidio de la capital vallecaucana.

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Parte de esa nueva realidad se debe a iniciativas comunitarias y obras de infraestructura esperadas por años. Uno de los proyectos clave para Terrón Colorado es la construcción de un nuevo hospital, destinado a beneficiar a cerca de 100.000 habitantes tanto de la ladera como de zonas aledañas. Esta obra responde a una necesidad sentida y se proyecta como un paso vital hacia el bienestar y el acceso a la salud para la comunidad.

El deporte, la cultura y el arte se han convertido en ejes fundamentales de esta transformación. Actividades como el “Reto Terrón” —carrera recreativa de cinco y diez kilómetros— reunieron a más de 300 personas de distintas edades, fomentando estilos de vida saludables. Además, disciplinas artísticas vinculadas con la salsa, el baile y la música han ofrecido alternativas de vida a cientos de jóvenes que buscan alejarse de las problemáticas sociales. Julián Páramo, artista de la zona, destaca cómo la música se vuelve un refugio, un espacio para que los jóvenes expresen sus realidades y busquen oportunidades distintas a la violencia.

En este contexto, la consolidación del estudio Cartoon Records, impulsado por artistas locales como Anderson Cruz y el propio Julián Páramo, busca crear plataformas para la producción musical, audiovisual y artística, abriendo nuevas posibilidades para los talentos de la Comuna 1. Los habitantes sueñan con que Terrón Colorado se convierta en un referente turístico y cultural de Cali, aprovechando la belleza de sus miradores, su riqueza natural, la gastronomía y el talento local para atraer el desarrollo.

¿Cómo logró Terrón Colorado reducir los índices de violencia en los últimos años?

De acuerdo con datos del observatorio de seguridad de Cali, la disminución de la violencia en la Comuna 1, donde se ubica Terrón Colorado, se explica por el trabajo comunitario enfocado en promover la paz, el deporte y la cultura, así como por la participación activa de líderes y habitantes en procesos sociales que ofrecen alternativas a la delincuencia.

¿Qué impacto ha tenido la música y el arte en la transformación de Terrón Colorado?

La música y el arte han sido claves para crear oportunidades entre la juventud de Terrón Colorado. Artistas y líderes del sector señalan que estos espacios han permitido que muchos jóvenes encuentren nuevas metas fuera de la violencia, utilizando la creatividad como medio para canalizar sus vivencias y aspiraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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