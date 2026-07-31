Por: El Espectador

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El levantamiento de las medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia (UdeA) marca un hito en la normalización de su administración y gestión académica. El Ministerio de Educación informó mediante un comunicado oficial que desde el 29 de julio de 2025 retiró la intervención y clausuró la etapa de inspección in situ. Esto implica que la UdeA vuelve a ejercer, con autonomía, la administración de sus funciones académicas, administrativas y financieras, según expresó la entidad, en consonancia con sus órganos de gobierno ordinarios.

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El Ministerio explicó que, si bien concluyen las medidas extraordinarias, la institución deberá seguir rindiendo informes periódicos para verificar el avance de los Planes de Mejoramiento aprobados y de los compromisos establecidos a raíz de la crisis financiera. En este contexto, se resalta la transferencia de 72.520 millones de pesos colombianos (COP) en 2026, cuyo monto extraordinario de 70.000 millones fue aprobado al finalizar 2025 para reforzar el saneamiento fiscal de la universidad.

El rector Luquegi Gil Neira señaló que esta decisión del Ministerio representa el paso definitivo hacia la completa recuperación de la universidad, tanto en lo administrativo como en lo académico, aspectos que se habían visto afectados por la situación previa.

La intervención estatal se originó por la delicada coyuntura económica de la UdeA. Según lo reportó la cartera de Educación, la institución llegó a acumular un déficit superior a los 350.000 millones de pesos colombianos, lo que forzó la aplicación de planes de mejoramiento y la implementación de una vigilancia especial sobre los procesos administrativos y financieros.

Al cierre de 2025, los datos oficiales confirmaron que la universidad tenía pagos pendientes por 84.616 millones de pesos, con una disponibilidad líquida de apenas 3.697 millones, situación que desencadenó una crisis para atender sus obligaciones. Sin embargo, para el primer semestre de 2026, la UdeA reportó la recuperación de flujo de recursos y, específicamente en mayo, un saldo positivo que superó los 90.335 millones de pesos.

Estos avances fueron posibles tras la gestión del rector encargado Héctor Iván García García, quien asumió el cargo en enero de 2026. Junto a su equipo, lideró la aprobación de los planes institucionales de mejoramiento y respondió satisfactoriamente a las condiciones impartidas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, acciones claves para lograr el levantamiento de la intervención estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación intervino la Universidad de Antioquia?

La intervención se debió a la crítica situación financiera que atravesaba la UdeA: en ese momento, el déficit superaba los 350.000 millones de pesos, y la institución presentaba dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago, lo que obligó al Ministerio a instaurar un régimen de vigilancia especial y exigir la formulación de planes de mejoramiento.

¿Cuáles son los compromisos que debe cumplir la Universidad de Antioquia tras el levantamiento de la vigilancia?

Tras la finalización de la vigilancia especial, la universidad debe seguir presentando reportes periódicos al Ministerio de Educación, detallando la implementación de los Planes de Mejoramiento aprobados, el cumplimiento de las condiciones fijadas y la destinación de los recursos extraordinarios transferidos, asegurando la transparencia en la administración de sus finanzas y operaciones.

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