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El pico y placa en Cali representa una estrategia clave para mejorar la movilidad y reducir la contaminación ambiental en la capital del Valle del Cauca. Esta medida, adoptada por la Alcaldía de Santiago de Cali, implica una restricción obligatoria para todos los vehículos particulares, quienes no pueden circular en determinados días según el último dígito de su placa. El objetivo principal es disminuir la cantidad de carros en las vías, aliviando la congestión vehicular y contribuyendo a la calidad del aire en la ciudad, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Cali.

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Para el segundo semestre de 2026, la administración municipal mantiene vigente el esquema de rotación de dígitos bajo reglas específicas. En el caso del lunes 3 de agosto de 2026, la prohibición aplica sobre las placas terminadas en 9 y 0. Es importante destacar que el horario de la restricción es extenso: comienza a las 6:00 a.m. y termina a las 7:00 p.m., cubriendo todas las franjas con alta afluencia vehicular, desde las primeras horas del día hasta la noche.

El cumplimiento de esta normativa es fundamental para conductores locales y visitantes, pues infringir el pico y placa acarrea sanciones económicas. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes sean sorprendidos circulando en horario restringido deberán enfrentar una multa correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

No obstante, existen excepciones a la medida. Vehículos eléctricos, híbridos, y aquellos que prestan servicios de emergencia y seguridad pueden transitar sin restricciones. Adicionalmente, la ciudad ofrece la alternativa de la Tasa por Congestión, que permite a ciudadanos autorizados circular libremente mediante el pago de un monto especial estipulado por la autoridad local.

Todas estas disposiciones buscan un mejor ordenamiento del tráfico urbano, incentivando el uso de medios alternativos de transporte y reduciendo el volumen de automotores en las principales arterias de Cali. Es responsabilidad de cada conductor informarse previamente y respetar la normativa para evitar sanciones y aportar a la movilidad y el bienestar colectivo.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el lunes 3 de agosto de 2026?

El lunes 3 de agosto de 2026, la medida de pico y placa en Cali inicia a las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m., cubriendo las horas más críticas de tráfico durante el día.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad están exentos de esta restricción. También pueden circular quienes paguen la Tasa por Congestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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