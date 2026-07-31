Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado y aspirante a la Contraloría General de la República, anunció que acudirá a la Fiscalía para denunciar un presunto perfilamiento y una supuesta campaña de desprestigio en su contra en medio del proceso de elección del nuevo jefe del organismo de control.

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(Vea también: Congreso definirá el 12 de agosto al nuevo contralor general en un proceso marcado por llamados a la autonomía y transparencia)

La elección del próximo contralor está prevista para el 12 de agosto en el Congreso de la República.

¿Qué denunció Jorge Eliécer Laverde?

Según explicó el propio Laverde a La FM, recibió información que alertaría sobre un supuesto seguimiento y la difusión de publicaciones falsas para afectar su imagen durante el proceso de selección.

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El abogado Ricardo Gaviria será el encargado de presentar la denuncia ante la Fiscalía con el material que, según el candidato, ha llegado a su correo electrónico y que será puesto en conocimiento de las autoridades.

¿Qué contiene el material que será entregado a la Fiscalía?

De acuerdo con la información divulgada por La FM, el aspirante recibió un correo en el que una persona le advertía que un mayor retirado del Ejército, con experiencia en inteligencia y contrainteligencia, estaría detrás de los presuntos perfilamientos.

En el mensaje también se asegura que esa persona habría difundido publicaciones falsas relacionadas con Laverde y con la elección del nuevo contralor.

Además, el correo incluye enlaces, videos y el perfil de quien sería el presunto responsable de esas publicaciones, información cuya autenticidad deberá ser verificada por la Fiscalía dentro de la investigación, en caso de que esta sea abierta.

Fiscalía deberá establecer si existieron los hechos denunciados

Hasta el momento no existe un pronunciamiento de las autoridades sobre el contenido de la denuncia ni sobre la veracidad de la información conocida.

Será la Fiscalía la encargada de establecer si hubo conductas que puedan constituir un delito y determinar si existen elementos suficientes para adelantar una investigación.

Mientras tanto, las afirmaciones conocidas corresponden a la versión entregada por el candidato y al contenido de los documentos que asegura haber recibido.

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