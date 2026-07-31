Por: El Espectador

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La Gobernación de Cundinamarca anunció oficialmente la apertura del proceso de selección para la construcción y operación del Regiotram del Norte, conocido también como el tren de Zipaquirá, después de seis años de estructuración técnica, financiera y jurídica. La publicación de los prepliegos de licitación representa un hito en la planeación de movilidad regional e, inevitablemente, abre nuevamente el debate sobre la participación de Bogotá en proyectos que afectan a toda la región. Según información de El Espectador, la administración bogotana ha decidido no participar financieramente en este sistema regional, aunque no quedará excluida de las decisiones técnicas.

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El gobernador Jorge Emilio Rey explicó que la ausencia de recursos por parte del Distrito Capital no afectará el desarrollo ni los tiempos definidos para el Regiotram del Norte. Además, resaltó que esta postura ya se había presentado en el pasado con el Regiotram de Occidente, donde Bogotá tampoco destinó recursos tanto para infraestructura como para operación. Rey indicó que, históricamente, lo excepcional sería que el Distrito se sumara financieramente a estos proyectos.

En cuanto a la financiación, el Regiotram del Norte comprenderá una inversión total de 17,4 billones de pesos, bajo el paraguas del Programa Integral de Movilidad de la Región Bogotá-Cundinamarca, según lo estipulado en el Documento Conpes 4034. El Gobierno Nacional asumirá el 81 % de los recursos mediante cofinanciación, mientras que el 19 % corresponderá a la Gobernación de Cundinamarca, acompañada por la Empresa Férrea de Cundinamarca y la asesoría de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto tendrá un trayecto de 48,9 kilómetros, contará con 17 estaciones y 26 trenes que funcionarán completamente con energía eléctrica. La ruta beneficiará principalmente a los habitantes de los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, que podrán conectar con Bogotá y acceder a las principales redes de transporte público, como el Metro de Bogotá, TransMilenio y el Regiotram de Occidente. El impacto estimado se refleja en la reducción significativa en los tiempos de viaje para más de un millón de personas, pasando de trayectos actuales superiores a dos horas a menos de 60 minutos.

Durante la etapa de prepliegos, abierta hasta octubre, se recibirán observaciones de entidades públicas, incluida la Alcaldía Mayor, y expertos del mercado ferroviario. El objetivo es enriquecer el proyecto antes de la publicación de los pliegos definitivos.

¿Por qué Bogotá no aporta financiación al Regiotram del Norte?

De acuerdo con declaraciones del gobernador Jorge Emilio Rey citadas por El Espectador, la administración bogotana optó por no contribuir financieramente, replicando el precedente del Regiotram de Occidente, donde también declinó aportar para infraestructura y operación. Esto responde a una postura histórica del Distrito frente a proyectos regionales liderados por Cundinamarca.

¿Cuáles serán los beneficios del Regiotram del Norte para la región?

El Regiotram del Norte impactará positivamente en la movilidad de la región al conectar a Chía, Cajicá y Zipaquirá con Bogotá, integrando sistemas como el Metro y TransMilenio. Según datos oficiales, reducirá los tiempos de viaje de más de dos horas a menos de una hora, beneficiando directamente a más de un millón de habitantes de la Sabana Centro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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