Bogotá sigue en construcción y los ciudadanos no encuentran respiro, pues en este momento hay varias megaobras por la ciudad como por ejemplo la de la calle 68, la de la carrera séptima y la de la calle 13, entre otras, que prometen mejorar el corredor vial, descongestionar la ciudad y más.

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(Ver también: Así fue la implosión de puentes en las Américas con calle 13: cayeron en segundos y hubo fuerte estruendo)

Sin embargo, en este momento hay preocupación en varias, sobre todo en la de la calle 13, puesto que la Alcaldía anunció que una vez más y por cuarta ocasión consecutiva la licitación para ejecutar los tramos 3, 4, 5 y 6 fue declarada desierta porque no hay ningún ponente al cierre del proceso.

De hecho, hay varias cuestiones que causan dicha preocupación, como por ejemplo que el valor de la obra ya ascendió a 2.4 billones de pesos y que no se ve claridad sobre cuándo podría avanzar satisfactoriamente.

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Cabe recordar que esta fue una obra presentada desde octubre de 2025 por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pero desde entonces ha tenido varias complicaciones. De hecho, vale la pena destacar que entre lo que se presentó como mejora aparece:

La construcción de una troncal de TransMilenio.

La adecuación de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Intervenciones para ampliar la capacidad de la vía.

Obras orientadas a mejorar la seguridad y la movilidad en este corredor estratégico.

“Muy mala noticia para Bogotá que nuevamente se haya declarado desierta la licitación de la nueva Calle 13. Llevamos siete años y los gobiernos de Galán y Claudia López no pudieron estructurar proyectos serios y viables”, dijo el representante a la Cámara Daniel Briceño.

(Ver también: Alertan a miles de bogotanos por trancones que traerá otra megaobra de Transmilenio)

Y es que esta es la cuarta vez que la licitación queda desierta, la segunda en la actual administración, por lo que se espera que la Alcaldía y el Instituto de Desarrollo Urbano den declaraciones pronto para dar explicaciones de qué está pasando y cuál es el plan a seguir para que alguna empresa quiera asumir esta responsabilidad.

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