Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar su aniversario 488 con una agenda cultural variada y pensada para todos los públicos, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la ciudad. Desde el 1 hasta el 6 de agosto, la capital colombiana ofrece una programación que reúne música en vivo, teatro, cine, exposiciones y actividades comunitarias, con el objetivo de redescubrir la ciudad y su riqueza cultural.

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Uno de los eventos más esperados es el Conciertazo de Verano del Festival de Verano, que tendrá lugar el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar. Se trata de un espectáculo gratuito, abierto desde la 1:00 p. m., con artistas reconocidos como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A y Jhon Onofre, ideado como una jornada para toda la familia. Ese mismo sábado, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Elizabeth Vergara Gallego, presentará en el Auditorio León de Greiff obras de Rameau, Dvořák y estrenará ‘Atmospheres’ del compositor húngaro György Ligeti. Además, la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil participarán en la zarzuela ‘La tabernera del puerto’ en el Teatro Mayor, dirigida musicalmente por Miquel Ortega.

La celebración también contempla la conmemoración de la Emancipación del Pueblo Raizal en el Muelle de la FUGA, con presentaciones musicales de colectivos raizales como Rolling Waves, ORFA y Raizal Voices. Paralelamente, Idartes llevará las artes escénicas a diferentes barrios con ‘Tríptico Nómada: Las Rutas del Sur’. Otros atractivos durante la semana incluyen la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales FUGA, exposiciones contemporáneas sobre memoria y patrimonio, experiencias teatrales como ‘Vigilia’ en el Centro Felicidad Chapinero y actividades familiares como la obra de títeres ‘Matías Geo’ en Teatridanza.

La agenda continúa el domingo con ‘Bogotá Góspel 2026’, transmitido en directo por Canal Capital para quienes no puedan asistir al festival presencial. Ese día repite la zarzuela ‘La tabernera del puerto’. El lunes destaca el taller “Construyendo y deconstruyendo nuestras identidades digitales” en Maloka, orientado a reflexionar sobre ética y consentimiento digital ante tecnologías emergentes como los ‘deepfakes’ (montajes audiovisuales logrados con inteligencia artificial). También se estrenan los últimos capítulos de ‘Desde nuestra cancha’, serie documental emitida por Canal Capital sobre historias de fútbol en Bogotá.

El miércoles, la estrategia “El Centro Vive” celebra la recuperación de fachadas en Santa Bárbara, mientras que Maloka promueve la astronomía y ciencia aeroespacial en la educación con su evento virtual “Astronomía en el Aula”. Finalmente, el jueves 6 de agosto se inicia el ciclo de cine “Bogotá en cinta” con la proyección al aire libre de la película ‘Semáforo en rojo’, y continua la XXV Maratón de Monólogos de Ditirambo Teatro, que acoge la obra argentina ‘Potestad’, emblemática del teatro latinoamericano sobre memoria e identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos principales del cumpleaños 488 de Bogotá?

Entre el 1 y el 6 de agosto, Bogotá celebra su aniversario con una programación diversa que incluye el Conciertazo de Verano, la zarzuela ‘La tabernera del puerto’, el ciclo de cine “Bogotá en cinta”, el estreno de una obra de Ligeti por la Orquesta Filarmónica, la conmemoración del pueblo raizal en la FUGA y el festival Bogotá Góspel 2026, además de exposiciones, talleres y experiencias teatrales para toda la familia.

¿Qué actividades gratuitas hay disponibles durante la celebración del aniversario de Bogotá?

De acuerdo con la programación oficial, varios eventos ofrecen entrada libre, como el Conciertazo de Verano en el parque Simón Bolívar, la conmemoración de la Emancipación del Pueblo Raizal en la FUGA, exposiciones de la Bienal FUGA, talleres en Maloka y proyecciones del ciclo “Bogotá en cinta”. Algunas actividades requieren inscripción previa o entrada hasta completar aforo, mientras que otros espectáculos pueden tener boletería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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