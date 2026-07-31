Sobre la tarde de este viernes 31 de julio se presentó una protesta en inmediaciones de la sede del Ministerio de Vivienda, en Bogotá. Más de 50 indígenas hicieron un plantón para hacer varias reclamaciones a la entidad del Gobierno dirigida por Helga Rivas.

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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la capital, los manifestantes, provenientes del Valle del Cauca, se pararon en la entrada de la sede Vivienda en la carrera Sexta con calle Octava de La Candelaria, centro de la ciudad. Allí, delegados de la Alcaldía están intercediendo para escuchar a la comunidad étnica.

La Secretaría confirmó que hace acompañamiento por una posible toma de las instalaciones, confirmando que los funcionarios del Ministerio de Vivienda ya abandonaron la sede.

No obstante, los manifestantes argumentaron que permanecerán en el lugar hasta que la cartera abra una mesa de diálogo que permita expresar sus exigencias.

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