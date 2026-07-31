Por: El Espectador

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Albalucía Ángel, reconocida como una de las grandes figuras de la literatura colombiana, cumple noventa años, y este acontecimiento ha dado origen a una sentida campaña dirigida a quienes han encontrado en su obra un reflejo de la sociedad y la historia nacional. De acuerdo con información publicada por El Espectador y promovida por Penguin Random House, la Feria del Libro de Pereira, la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno y el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, la celebración busca fortalecer el vínculo entre la autora y su comunidad de lectores. Así, durante todo el mes de agosto, se recibirán cartas escritas a mano dirigidas a la novelista, permitiendo que las voces de colombianos y seguidores de su literatura puedan llegar directamente hasta ella.

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La propuesta invita a quienes han leído a Ángel a escribir sus mensajes personales y enviarlos a la dirección de Penguin Random House en Bogotá (Carrera 7#75-51, piso 7), marcadas con su nombre, hasta el 30 de agosto. El propósito es que todas estas cartas lleguen a la autora antes del aniversario de su nacimiento, que será conmemorado el 27 de septiembre. Según El Espectador, esta iniciativa surgió como un homenaje coordinado no solo a la trayectoria literaria de la autora, sino también a los temas esenciales que ha abordado en sus libros, entre ellos el conflicto armado, la reconstrucción de la memoria colectiva, la resiliencia ante la adversidad y la corrupción, factores que han marcado la historia y el debate nacional.

Durante más de cinco décadas, Albalucía Ángel ha generado una huella profunda en la literatura colombiana. Sus obras, como “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”, “Dos veces Alicia” y “Los girasoles en invierno”, han servido de espejo y motor de reflexión para varios sectores de la sociedad. Esta campaña busca, entonces, reunir no solo expresiones de gratitud y admiración, sino también recuperar relatos de quienes se han sentido acompañados y transformados por su escritura a lo largo de los años. Finalmente, el llamado es abierto a cualquier lector que quiera sumarse a este reconocimiento a una de las voces literarias más importantes del país.

¿Cómo pueden los lectores participar en la campaña de cartas para Albalucía Ángel?

Quienes deseen participar en el homenaje deben escribir una carta a mano y enviarla a la dirección de Penguin Random House Colombia, ubicada en Carrera 7#75-51, piso 7, Bogotá. Es fundamental que la carta lleve el nombre de Albalucía Ángel y que llegue antes del 30 de agosto, para que la autora pueda recibir todos los mensajes en su cumpleaños el 27 de septiembre.

¿Por qué es importante la obra de Albalucía Ángel en la literatura colombiana?

La obra de Albalucía Ángel resulta fundamental porque aborda temas cruciales como el conflicto armado, la resiliencia y la memoria, que atraviesan y configuran la identidad colectiva del país. Libros como “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón” han otorgado a la autora un lugar destacado en la literatura nacional, entreverando arte e historia en un legado que continúa vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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