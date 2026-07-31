Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el Gobierno de Corea y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), realizó el evento de cierre de la alianza surgida en la consultoría conjunta KSP–CAF 2025/26. Este encuentro marcó la culminación de un proceso colaborativo que puso énfasis en transformar el sistema de gestión de residuos de Bogotá mediante propuestas técnicas e institucionales, centradas en el enfoque de economía circular. Según UAESP, el objetivo principal fue fortalecer la gestión de residuos, impulsando la valorización de materiales y consolidando infraestructura alineada con prácticas sostenibles.

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Durante la jornada se presentaron los resultados del proyecto titulado “Propuesta para el Fortalecimiento del Valor del Sistema de Gestión de Residuos bajo el Enfoque de Economía Circular en la Ciudad de Bogotá, Colombia”. Este trabajo abordó la necesidad de reducir la dependencia del relleno sanitario para el año 2036. Para lograr dicha meta, se plantearon estrategias para aumentar la cantidad de residuos aprovechados y disminuir cada vez más los desechos enviados a disposición final. Uno de los pasos más relevantes fue la evaluación técnica preliminar que incluyó el desarrollo de instalaciones dedicadas a la separación de residuos sólidos y mixtos, así como la proyección de estaciones de transferencia dentro de la ciudad.

Adicionalmente, el proyecto generó una hoja de ruta para la formulación de políticas públicas y la definición de un marco institucional que respalde la gestión circular de residuos. Se incorporó información del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio (RUOR), permitiendo un análisis integral de la cadena de gestión de residuos desde su generación hasta su disposición final. De esta manera se reconoció el papel clave de las organizaciones de recicladores de oficio en el modelo propuesto.

El proceso incluyó el desarrollo de seminarios y talleres enfocados en fortalecer las capacidades de quienes participan en la formulación y aplicación de políticas públicas de gestión de residuos. Estos espacios facilitaron el intercambio de experiencias entre Corea y Bogotá, enriqueciendo las propuestas y brindando oportunidades para nuevos proyectos y cooperación técnica futura.

Según UAESP y los participantes, esta alianza entrega insumos valiosos para la toma de decisiones y la planeación de un sistema de gestión de residuos más eficiente y sostenible en Bogotá, promoviendo los principios de la economía circular como eje fundamental.

¿En qué consiste el proyecto de economía circular liderado por la UAESP y el Gobierno de Corea en Bogotá?

El proyecto se enfoca en transformar el sistema de gestión de residuos de Bogotá, desarrollando infraestructura y políticas para aprovechar los materiales, disminuir la dependencia del relleno sanitario y fortalecer la economía circular. Incluye análisis técnicos, hojas de ruta y la integración de recicladores de oficio, todo en alianza entre UAESP, Gobierno de Corea y CAF.

¿Qué papel cumplen los recicladores de oficio en el nuevo modelo de gestión de residuos en Bogotá?

Los recicladores de oficio, identificados a través del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio (RUOR), tienen un rol central. Su participación garantiza que las estrategias propuestas incluyan sus conocimientos y experiencias en la cadena de gestión de residuos, contribuyendo a un sistema más integral y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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