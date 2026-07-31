Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tres estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, resultaron heridos en un ataque con arma blanca ocurrido en la noche del miércoles 29 de julio dentro de la Ciudad Universitaria. Uno de los jóvenes, cuya condición es grave, tuvo que ser trasladado a una clínica y permanece bajo atención médica. El incidente se presentó poco antes de la medianoche, cerca del edificio de Ciencias Agrarias, e involucró circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades, según reportes citados por El Diario.

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De acuerdo con el testimonio de uno de los estudiantes presentes, el conflicto habría iniciado cuando un grupo intentó quitar una pancarta instalada en el campus. En ese momento, varias personas rodearon al grupo y se desencadenó la agresión. Esta versión será contrastada y verificada durante el proceso de investigación adelantado por las autoridades competentes.

Entre los heridos se encuentra Kevin Arrigui, quien se desempeña como representante estudiantil en la sede Bogotá. Un docente comentó que los presuntos agresores hacerían parte de la misma comunidad universitaria, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente. Actualmente, se revisan imágenes tomadas por cámaras de seguridad del campus, las cuales pueden ser clave para identificar a quienes participaron en la agresión. Según informa El Diario, el material visual ya está bajo análisis como parte de las investigaciones conjuntas entre las autoridades y la administración de la Universidad Nacional.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, rechazó enfáticamente el ataque y aseguró que ninguna diferencia al interior de la comunidad académica puede justificar la violencia. También confirmó que la institución activó los protocolos de atención y acompañamiento para las víctimas y sus familias, al tiempo que instó a preservar toda la información relevante para facilitar el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas ni individualizaciones oficiales en relación con la agresión.

Integrantes de la comunidad universitaria han solicitado que este caso sea investigado a fondo y han exigido mayores garantías de seguridad dentro del campus. El llamado es claro: que las diferencias, sean políticas, sindicales o estudiantiles, se tramiten mediante el diálogo, nunca por medio de la violencia. Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad permanece en la salud y recuperación de los estudiantes afectados, especialmente del joven que continúa en estado crítico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó la Universidad Nacional tras el ataque a los estudiantes en Bogotá?

La Universidad Nacional activó sus protocolos de atención y soporte para los estudiantes heridos y sus familias. Además, la institución dispuso que toda la información disponible sobre el caso sea preservada y entregada a las autoridades, colaborando en la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque ocurrido dentro del campus.

¿Por qué se originó la agresión dentro de la Universidad Nacional de Bogotá?

Según la información recogida por El Diario, la agresión habría comenzado cuando un grupo intentó retirar una pancarta instalada en el campus universitario, lo que desencadenó la confrontación. Sin embargo, la versión oficial sobre el motivo real y la identidad de los involucrados aún está bajo investigación de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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