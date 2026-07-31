Por: El Espectador

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Este fin de semana, Bogotá ofrece una agenda cultural variada para quienes buscan nuevos planes. Según el Magazín Cultural, la programación incluye conciertos de música sinfónica, propuestas teatrales y exposiciones de arte, además de actividades que promueven la memoria y experiencias creativas para todos los públicos.

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Uno de los eventos destacados es ‘Circo al museo’, una presentación en el Museo Nacional de Colombia el 31 de julio, con entrada libre. El espectáculo, de 40 minutos, integra a seis mujeres artistas en disciplinas circenses como contorsión, malabares, hula hoops y mano a mano. La propuesta busca, de acuerdo con la organización, reivindicar el protagonismo femenino en el circo, en un formato pensado especialmente para el público familiar.

La misma institución alberga hasta el 2 de agosto la exposición “Un mundo raro: el legado de Beatriz González”. Con una entrada de 6.000 pesos colombianos, esta muestra rinde homenaje a la reconocida artista fallecida en enero y recorre su legado en tres secciones: Los rostros del pasado, Pensar con los objetos y El pasado es como lo pintan. La exposición revisa la influencia de González en el arte colombiano desde el Museo Nacional, según reporta el Magazín Cultural.

En música, el sábado 1.° de agosto la Plaza de Bolívar acogerá el ‘Concierto de la Esperanza VII’, con acceso gratuito. Este encuentro reunirá a artistas nacionales e internacionales como Orishas, Los Hermanos Lebrón, Herencia de Timbiquí, Adriana Lucía y Los Gaiteros de San Jacinto. La jornada tiene como objetivo celebrar la música, la vida y la cultura colombiana en distintos géneros.

El teatro se hace presente con “Un Muro”, una comedia dirigida por Sebastián Illera en el Teatro Libre Centro hasta el 15 de agosto, desde 55.000 pesos. La obra explora el conflicto entre dos familias vecinas a través de la disputa por un muro, abordando temas como la convivencia, la autonomía y los vínculos familiares con un enfoque humorístico.

La zarzuela “La tabernera del puerto”, compuesta por Pablo Sorozábal, llega a Bogotá con solo dos funciones, el 1.° y 2 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Esta puesta en escena, proveniente del Teatro de la Zarzuela de Madrid, cuenta con la dirección de Mario Gas, dirección musical de Miquel Ortega y el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil.

Para quienes buscan experiencias participativas, el sábado se presentará la primera edición de Lienzo filosófico, dirigida por el artista Hernando Rubiano, en Culto Cervecería. La jornada reflexiona sobre el cambio a través del dibujo y el arte, con cupos limitados y un costo de 40.000 pesos, incluyendo materiales.

El 31 de julio, en La Casa de la Paz, se desarrollará un conversatorio de memoria vinculado a la música en vinilo, con enfoque en la identidad y recuerdos que evoca este formato. El evento combina narraciones, experiencias musicales y la venta de discos.

Entre los lanzamientos, la artista Manuela Ocampo presentará su segundo álbum, “Ocasos y albas”, el 1.° de agosto en la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con acceso libre mediante inscripción previa. Su trabajo explora lo onírico y lo mágico en melodías y letras dedicadas a los cambios entre el amanecer y el atardecer.

Finalmente, la Filarmónica de Bogotá lidera ‘Ecos del pasado’, un concierto gratuito en el Auditorio León de Greiff el 31 de julio y 1.° de agosto. Bajo la dirección de Elisabeth Vergara Gallego, interpretarán obras de Jean-Philippe Rameau, György Sándor Ligeti y Antonín Dvorák, como parte de la temporada 2026 y celebración de más de 40 años de colaboración artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos culturales recomendados en Bogotá para el fin de semana?

Este fin de semana destacan propuestas como ‘Circo al museo’ en el Museo Nacional, la exposición “Un mundo raro: el legado de Beatriz González”, conciertos como el de la Plaza de Bolívar y el de la Filarmónica de Bogotá, además de la zarzuela “La tabernera del puerto”, la obra teatral “Un Muro” y actividades como Lienzo filosófico o el conversatorio sobre música en vinilo. Estas alternativas permiten a usted explorar el arte, la reflexión y la música en diferentes escenarios de la ciudad.

¿En qué consiste la exposición sobre Beatriz González en el Museo Nacional?

La exposición “Un mundo raro: el legado de Beatriz González” homenajea a la reconocida artista colombiana recientemente fallecida. La muestra, según información del Magazín Cultural, está estructurada en tres secciones que abordan diferentes aspectos de su obra y legado desde la perspectiva histórica, conceptual y emocional, lo que permite descubrir la huella de González en el arte nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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