Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: su cumpleaños número 488, que tendrá como evento principal el ‘Conciertazo de Verano’, una cita imperdible que marcará el inicio del Festival de Verano 2026. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este sábado 1 de agosto la capital abrirá sus puertas a miles de asistentes en la Plaza de Eventos del parque Metropolitano Simón Bolívar, en la localidad de Teusaquillo, donde se espera un ambiente de talla internacional gracias al cartel artístico confirmado.

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El concierto será gratuito y cuenta con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones de nivel internacional, entre los que destacan Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y otros nombres relevantes del panorama musical. La programación, difundida por canales como la cuenta oficial de Instagram del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), promete un espectáculo diverso que busca reunir a públicos de todas las edades, aunque se han establecido restricciones de ingreso para garantizar la seguridad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) —organizador del evento, según lo reportado en su portal institucional— ha comunicado un conjunto de recomendaciones para que los asistentes vivan una experiencia agradable y segura. Entre las sugerencias principales destacan llegar temprano, utilizar vestimenta cómoda e impermeable, aplicar protector solar y establecer puntos de encuentro con acompañantes. Además, se insiste en la importancia de mantener la calma, cuidar de las pertenencias y seguir las directrices del personal logístico durante todo el evento. Es fundamental asistir en un ambiente de paz, respeto y tolerancia, evitando entrar en discusiones o conflictos.

El IDRD también aclaró que hay varias restricciones importantes. Está prohibido el ingreso de menores de 14 años, así como de personas con camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, vidrios, instrumentos musicales, armas, sustancias psicoactivas, mascotas, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas, patines y drones. El objetivo de estas prohibiciones es prevenir incidentes y facilitar la logística del evento masivo. Adicionalmente, se recalca no adquirir productos a vendedores no autorizados y estar atentos a las rutas de TransMilenio recomendadas para facilitar el acceso y la salida.

Este concierto representa no solo una celebración por el aniversario de Bogotá, sino una invitación a la ciudadanía a disfrutar y apropiarse de los espacios públicos en comunidad. Las actividades del Festival de Verano 2026 incluyen una variada agenda de eventos gratuitos que se pueden consultar en la página oficial, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones y restricciones para asistir al Conciertazo de Verano 2026 en Bogotá?

El IDRD recomienda llegar temprano, usar ropa cómoda, impermeable y protector solar, además de planear puntos de encuentro con acompañantes y evitar aglomeraciones. Por seguridad, está prohibido el ingreso de menores de 14 años, camisetas de equipos de fútbol, sustancias psicoactivas, mascotas, cámaras profesionales sin credencial, entre otros objetos y elementos considerados peligrosos o que puedan interferir con la organización del evento.

¿Cómo llegar en TransMilenio al parque Simón Bolívar para el Festival de Verano 2026?

La Alcaldía de Bogotá ofrece información sobre rutas de TransMilenio para llegar y salir del parque Metropolitano Simón Bolívar, donde se realizará el Conciertazo de Verano. Los ciudadanos pueden consultar las rutas de acceso recomendadas en los canales oficiales, permitiendo planificar su ingreso y salida para disfrutar del evento sin contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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