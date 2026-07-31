Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir uno de sus eventos culturales más destacados: la feria internacional Belleza Mineral, organizada por la Alcaldía Local de La Candelaria. Esta iniciativa, enmarcada en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca ofrecer a toda la ciudadanía un espacio de encuentro, cultura y disfrute en pleno Centro Histórico de la capital colombiana. De acuerdo con la información oficial, la feria tendrá lugar entre el 3 y el 6 de agosto, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en la Plaza de los Talentos, ubicada en la carrera 5 # 12C – 40.

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Durante cuatro días consecutivos, visitantes de todas las edades podrán sumergirse en el fascinante universo de los minerales. Entre las principales atracciones se encuentran una amplia muestra de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas colombianas certificadas. Según la programación anunciada por la Alcaldía Local de La Candelaria, el evento incluirá charlas especializadas en gemología —la ciencia que estudia las piedras preciosas— y esmeraldas, además de demostraciones en vivo sobre el proceso de talla de gemas. La presencia de representantes de siete países invitados permitirá que los asistentes accedan a una colección mineralógica de alto nivel y conozcan perspectivas internacionales.

El valor cultural y educativo de la feria Belleza Mineral también se verá reflejado en la integración con expresiones artísticas. Artistas invitados complementarán la agenda con presentaciones diseñadas para brindar una experiencia integral, en la que el conocimiento científico y la tradición se unen con el entretenimiento. La iniciativa, de acuerdo con la Alcaldía Local, refuerza el compromiso por fortalecer la apropiación del patrimonio, dinamizar el turismo y acercar a la comunidad a experiencias que destacan la riqueza y diversidad que caracterizan al Centro Histórico.

La entrada será abierta a todo público y la programación invita especialmente a familias, estudiantes, grupos de amigos, conocedores y aficionados a descubrir y aprender. Así lo expresó la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano: “Invitamos a las familias, grupos de amigos y visitantes a vivir una experiencia diferente en La Candelaria, donde podrán descubrir, aprender y disfrutar del fascinante universo mineral”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación destacada de la feria internacional Belleza Mineral en Bogotá?

La programación de la feria incluye una muestra variada de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas certificadas, así como charlas sobre gemología y esmeraldas, demostraciones de talla de gemas y presentaciones artísticas a cargo de invitados nacionales e internacionales. Todo estará disponible para el público entre el 3 y el 6 de agosto, de acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria.

¿Por qué la feria Belleza Mineral es importante para el patrimonio y turismo de Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, la feria Belleza Mineral impulsa la apropiación del patrimonio y el turismo al ofrecer experiencias educativas y culturales únicas que ponen en valor la riqueza mineralógica de la región. Este evento contribuye a que la comunidad y los visitantes experimenten el Centro Histórico de Bogotá desde la ciencia, el arte y la tradición.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).