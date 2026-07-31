Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria, en Bogotá, anunció la realización de la feria internacional Belleza Mineral, un evento pensado para toda la ciudadanía que busca unir ciencia, cultura y arte alrededor del mundo de los minerales. Este espacio, impulsado como parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', pretende seguir incentivando encuentros comunitarios que refuercen el sentido de pertenencia por la ciudad, así como la apropiación del patrimonio y el fomento del turismo en el Centro Histórico.

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La feria tendrá lugar del 3 al 6 de agosto, en un horario continuo de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., utilizando como escenario la Plaza de los Talentos, situada en la Carrera 5 # 12C – 40, en pleno corazón histórico de Bogotá. De acuerdo con la organización, este evento abrirá sus puertas de manera gratuita a ciudadanos, turistas y curiosos de todas las edades, quienes podrán maravillarse con una muestra diversa de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas colombianas certificadas, entre otras joyas naturales.

La agenda académica y cultural destaca la presencia de especialistas que ofrecerán charlas sobre gemología —la ciencia que estudia las gemas— y sobre el mundo de las esmeraldas, lo que permitirá a los asistentes acercarse, de manera didáctica, al universo de estas piedras preciosas. Además, habrá demostraciones en vivo del proceso de talla de gemas, mostrando la precisión y destreza necesarias en este oficio tradicional. Esta edición también contará con la participación de representantes de siete países, quienes presentarán una colección mineralógica internacional, enriqueciendo la perspectiva sobre la diversidad y el valor de los minerales en diferentes culturas.

Por otro lado, la programación incluirá la presencia de artistas invitados y una agenda de espectáculos destinada a crear una experiencia cultural y recreativa para toda la familia. La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, invitó explícitamente a las familias, grupos de amigos y visitantes a "vivir una experiencia diferente en La Candelaria, donde podrán descubrir, aprender y disfrutar del fascinante universo mineral".

Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de La Candelaria reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la vida cultural y turística del Centro Histórico, acercando a la comunidad de Bogotá a espacios que combinan educación, entretenimiento y patrimonio.

¿Qué actividades incluye la feria internacional Belleza Mineral en Bogotá?

La feria internacional Belleza Mineral contará con una programación que abarca charlas especializadas en gemología y esmeraldas, demostraciones en vivo del tallado de gemas, así como exhibiciones de una colección mineralógica traída por representantes de siete países. Además, el evento sumará presentaciones de artistas invitados y actividades culturales abiertas a todo el público, buscando que tanto familias como expertos disfruten del universo de los minerales durante los cuatro días de evento.

¿Dónde y cuándo se realizará la feria de minerales en el Centro Histórico de Bogotá?

La feria internacional Belleza Mineral se desarrollará en la Plaza de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en la Carrera 5 # 12C – 40, dentro del Centro Histórico de Bogotá. La cita será entre el 3 y el 6 de agosto, cada día entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, con entrada libre para todas las personas interesadas en explorar el mundo mineral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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