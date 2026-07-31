Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años con una programación cultural y familiar en la que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) despliega una completa agenda de actividades entre el 1 y el 14 de agosto de 2026. De acuerdo con información oficial, habitantes y visitantes podrán disfrutar de eventos gratuitos y pagos que abarcan conciertos, teatro, arte, talleres, actividades infantiles y exposiciones, en distintas localidades de la ciudad.

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Uno de los eventos principales es el Festival de Verano 2026, que incluye el ‘Conciertazo de Verano’ en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, con intérpretes de diversos géneros musicales. La Filarmónica de Bogotá ofrece presentaciones destacadas, como su temporada ‘De lo Romántico a lo Moderno’ y el estreno local de ‘Atmospheres’ del compositor György Sándor Ligeti en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.

La oferta cultural incluye teatro y danza, con obras como ‘Vigilia’ y experiencias como ‘Naricitas Sin Vergüenza’, un taller de clown dedicado a niños y jóvenes. Espacios como el Centro Felicidad Chapinero y Maloka acogen talleres inclusivos, desde la Lengua de Señas Colombiana hasta reflexión crítica sobre las nuevas formas de violencia digital asociadas a los deepfakes—imágenes o videos falsificados mediante inteligencia artificial.

La comunidad raizal tiene su espacio en ‘Emancipación y Raizalidad’, promovida por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), donde la música, la danza y expresiones corales resaltan la identidad cultural. El patrimonio histórico y la apropiación del espacio público también se celebran, como se evidencia en la recuperación de fachadas en el barrio Santa Bárbara, que será entregado oficialmente a la comunidad.

Otras iniciativas innovadoras son lideradas por BibloRed, como el lanzamiento de los once Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) para la Innovación, que suman acceso gratuito a internet y sostenibilidad gracias a paneles solares. Además, exposiciones como ‘El Puma’, organizada por la Alianza Francesa de Bogotá, y el ciclo ‘Arquitecturas del Patrimonio’ del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), abren las puertas al arte y la memoria urbana.

La Semana del aniversario concluye con actividades para diversos públicos, que incluyen conciertos filarmónicos, proyecciones de cine bogotano, la Vegan Tattoo Expo IV, experiencias sensoriales para la primera infancia y jornadas recreativas al aire libre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos más destacados del cumpleaños de Bogotá en 2026?

Entre los eventos gratuitos más representativos están el Conciertazo de Verano en el Parque Simón Bolívar, la proyección de películas en la Sala Digital de Maloka, talleres en el Centro Felicidad Chapinero, el ciclo de cine ‘Bogotá en cinta’ de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la exposición ‘Arquitecturas del Patrimonio’ en el IDPC y las actividades familiares en el Parque de los Novios.

¿Qué es un deepfake y por qué se menciona en el taller de Maloka?

Un deepfake es una imagen o video sintético generado por inteligencia artificial para alterar le contenido original, frecuentemente sin consentimiento del retratado o retratada. Según lo reportado, el taller en Maloka aborda el impacto de estas tecnologías en la identidad digital y la prevención de violencia digital, especialmente contra mujeres y niñas, promoviendo estrategias de cuidado y conciencia ética.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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