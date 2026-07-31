Por: Portal Bogotá

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Bogotá conmemora sus 488 años y la celebración trae para toda la ciudad una agenda vibrante, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que reúne conciertos, teatro, festivales, exposiciones, talleres y experiencias al alcance de todas las edades y gustos, entre el 1 y el 14 de agosto de 2026. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la oferta durante estos días es variada, va desde grandes encuentros musicales–como el Conciertazo de Verano en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, que tendrá entrada libre y la participación de artistas destacados como Calibre 50 y Luister La Voz—hasta jornadas infantiles, opciones teatrales, experiencias literarias y muestras artísticas que se extienden por toda la ciudad.

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Destacan, por ejemplo, el montaje de ‘La tabernera del puerto’ por parte de las agrupaciones juveniles de la Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, una obra fundamental del repertorio lírico español con boletería paga, así como el estreno en el país de ‘Atmospheres’, reconocida composición de György Sándor Ligeti, en el Auditorio León de Greiff con entrada libre. La diversidad cultural y la reflexión toman espacio en actividades como ‘Emancipación y Raizalidad: Raizal Emansipieshan’ (Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA) y los talleres de lengua de señas o identidad digital en escenarios como Maloka y el Centro Felicidad Chapinero, todos de carácter gratuito, orientados a la inclusión y el pensamiento crítico frente a temas como los ‘deepfakes’.

La agenda también resalta por propuestas comunitarias e innovadoras. Así, BibloRed anuncia el lanzamiento de 11 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) para la Innovación, espacios que facilitan el acceso a la lectura y a internet en lugares públicos con el apoyo de paneles solares. Además, el cine, el arte contemporáneo y la ciencia ficción se toman sitios clave con ciclos fílmicos como ‘Bogotá en cinta’, exposiciones de arquitectura patrimonial y proyecciones de películas en la Sala Digital Maloka.

Adicionalmente, se ofrecen planes familiares y alternativos como talleres de clown, conciertos acústicos y actividades de danza, así como festivales dedicados al bienestar animal, como la Vegan Tattoo Expo IV. Todo esto busca acercar a residentes y visitantes a la riqueza cultural, social y patrimonial de la capital en una celebración donde, según la información disponible por SDCRD, el acceso incluye tanto eventos gratuitos como otros de pago y la mayoría de actividades está sujeta a aforo.

La programación completa, de acuerdo con las entidades mencionadas, se extiende entre el 1 y el 14 de agosto y llega a múltiples localidades, consolidando a Bogotá como un escenario de encuentro y diversidad en su aniversario 488.

¿Cuáles son los planes imperdibles para celebrar el cumpleaños de Bogotá en 2026?

En la semana de celebración del cumpleaños número 488 de Bogotá, la ciudad cuenta con planes imperdibles que abarcan conciertos gratuitos y pagos, espectáculos teatrales, talleres, exposiciones y experiencias comunitarias. Destacan el Conciertazo de Verano en el Parque Simón Bolívar, el estreno en Colombia de obras sinfónicas clave, talleres de lengua de señas y una amplia variedad de actividades para diferentes públicos, distribuidas en bibliotecas, teatros, parques y espacios culturales.

¿Qué significa ‘deepfake’ y cómo se aborda este fenómeno en los eventos de Bogotá?

El término ‘deepfake’ se refiere a la creación de imágenes sintéticas y fraudulentas mediante inteligencia artificial sin consentimiento, fenómeno considerado una nueva forma de violencia digital, especialmente contra mujeres y niñas. En la agenda de Bogotá destaca un taller en Maloka dedicado a reflexionar sobre el impacto de los ‘deepfakes’, la ética digital y las estrategias de cuidado, subrayando la importancia de la educación frente a los desafíos que plantean las tecnologías emergentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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