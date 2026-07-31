Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar su aniversario número 488 con un evento que resalta el deporte y la cultura a nivel internacional: el Festival de Verano 2026. El 1 de agosto, la capital reunirá a 2.000 deportistas y aficionados en la reconocida carrera Sube Monserrate, un desafío al aire libre que pondrá a prueba a sus participantes a lo largo de 2,4 kilómetros, ascendiendo 1.605 escalones hasta alcanzar una meta ubicada a 3.152 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con la información publicada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, este evento será uno de los protagonistas del Festival de Verano, mostrando la capacidad de la ciudad para reunir individuos en torno a la actividad física y la recreación en el espacio público.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha compartido una serie de recomendaciones clave para quienes participarán en esta exigente carrera. Entre las sugerencias, el IDRD enfatiza la importancia de respetar el horario asignado según la manilla entregada a cada corredor y de seguir únicamente el recorrido autorizado. Además, advierte que no se permite el ingreso de mascotas, se recomienda participar únicamente si se cuenta con un estado de salud adecuado y se recuerda la necesidad de cuidar el sendero sin arrojar basura. Los organizadores también hacen énfasis en no permitir el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Para el ascenso por Monserrate, el IDRD y los profesionales de salud que trabajan con el programa Bogotá en Forma aconsejan llegar bien hidratado, alimentado y descansado. Asimismo, recomiendan evitar la participación si se presentan síntomas como fiebre, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, mareo o una fatiga extrema, recordando que cada persona es responsable de su propia condición física durante el evento.

El Festival de Verano 2026 se proyecta como una celebración de ciudad que promueve la vida activa e invita a la ciudadanía a disfrutar los parques y escenarios de Bogotá mediante el deporte, la cultura y espectáculos gratuitos. Esta programación busca fomentar espacios de encuentro para todas las edades mientras la capital celebra su cumpleaños con actividades seguras y responsables, de acuerdo con la información suministrada por el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la carrera Sube Monserrate del Festival de Verano 2026 de Bogotá?

Para participar en la carrera Sube Monserrate, es necesario consultar la página oficial del Festival de Verano 2026 y verificar la plataforma de inscripciones. La información sobre los pasos y requisitos para inscribirse se encuentra publicada en los portales oficiales de la alcaldía y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

¿Cuáles son los requisitos de salud para participar en la carrera Sube Monserrate?

El IDRD recomienda que cada participante verifique su condición física y sólo se una a la carrera si está en buen estado de salud. No se permite la participación a personas con fiebre, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, mareos o fatiga extrema, y está prohibido el ingreso bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de quienes afrontan el exigente recorrido de la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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