El concejal de Bogotá Juan David Quintero presentó una propuesta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para crear el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), un cuerpo élite que tendría como objetivo prevenir y atender delitos y hechos de violencia en Transmilenio y, posteriormente, en la primera línea del Metro de Bogotá.

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La iniciativa plantea reunir en un mismo equipo a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, inspectores de Policía y autoridades distritales para responder de manera inmediata a casos de hurto, vandalismo, agresiones contra usuarios y trabajadores, bloqueos violentos, daños a la infraestructura y evasión del pago del pasaje. Según explicó el cabildante, el modelo comenzaría a operar en Bogotá y podría replicarse en otros sistemas de transporte masivo del país.

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Quintero pidió que el Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto estudie la propuesta, al considerar que la seguridad en el transporte público debe convertirse en una prioridad nacional. En ese sentido, advirtió que el Metro de Bogotá no debería iniciar operaciones enfrentando los mismos problemas de inseguridad que, según dijo, han afectado durante años a Transmilenio. “Lo que hoy ocurre en Transmilenio mañana puede trasladarse al Metro si no construimos desde ahora un modelo especializado de seguridad”, afirmó.

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Como parte de los argumentos para sustentar la iniciativa, el concejal aseguró que durante el último año se registraron 8.260 hurtos en Transmilenio y que los robos aumentaron un 45 %, cifras que, según indicó, evidencian el deterioro de la seguridad dentro del sistema. Además, señaló que más de 230 guardas de seguridad habrían sido agredidos durante 2026, principalmente mientras realizaban controles para evitar el ingreso de personas que evaden el pago del pasaje.

Entre los casos mencionados por Quintero figura el ocurrido en junio en el Portal 20 de Julio, donde un hombre que presuntamente intentó ingresar sin pagar habría atacado con un martillo a un guarda de seguridad. Según el cabildante, el casco de protección que llevaba el trabajador evitó que el golpe tuviera consecuencias fatales. “Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar el sistema, pero no cuentan con todas las facultades ni con el acompañamiento necesario para enfrentar organizaciones delincuenciales”, aseguró.

De acuerdo con la propuesta, el EMAC tendría competencias para intervenir en casos de hurtos, lesiones personales, amenazas, daños a estaciones y buses, vandalismo y cualquier conducta que afecte la operación del transporte público. El proyecto también contempla unidades de reacción especializadas, personal con funciones de Policía Judicial y articulación directa con el CTI de la Fiscalía para agilizar la judicialización de las personas sorprendidas en flagrancia.

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El concejal explicó que otro de los objetivos del escuadrón sería reducir la impunidad dentro del sistema de transporte, preservando pruebas, recopilando videos de seguridad, recibiendo denuncias y acompañando a las víctimas durante los procesos judiciales. “Sin justicia no hay seguridad. No basta con sacar al delincuente de una estación si, minutos después, puede regresar sin ninguna consecuencia. Necesitamos garantizar que cada caso llegue correctamente a la autoridad competente”, concluyó Quintero.

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