Mientras que Abelardo de la Espriella hace anuncios de su gobierno en Colombia, una crítica en su contra se convirtió en un foco de controversia entre los usuarios de redes sociales.

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal protagonizó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) el señalamiento contra el presidente electo debido a la remodelación de la sede que tiene prevista en Barranquilla.

Uno de los detalles que salió a relucir en la edificación es que tiene detalles similares a los del espacio presidencial de Estados Unidos, lo que llevó a una fuerte crítica por parte de la congresista del pacto Histórico.

“Seremos en hazmerreír del mundo por 4 años. Aquí la versión de la Casa Blanca en ‘drywall’ para que el megalómano Abelardo teletrabaje desde Barranquilla. Estarán orgullosos sus votantes”, afirmó en su publicación.

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El mensaje, en el que sumó la foto de la sede de De la Espriella en Barranquilla, tuvo reacciones encontradas, pero una buena parte se convirtieron en burlas en contra de Gustavo Petro, líder del partido al que ella pertenece.

“Hazmerreír hemos sido en estos 4 años con este payaso de Petro”, le respondió una de las personas que contraatacó en ese señalamiento al remarcar las debilidades del actual Gobierno.

Incluso, hubo quien fue más allá al responderle a ‘Mafe’ Carrascal para cuestionar con dureza la gestión de la actual administración, al poner sobre la mesa los viajes al exterior que llevó a cabo bajo su mandato.

“Aunque el Gobierno Petro dio mucha risa, fue el ‘hazmellorar’ para millones de familias que irremediablemente lo padecieron. Qué bueno hubiera sido si se le hubiera dado por teletrabajar durante esos 300 días que estuvo fuera del país en los 84 paseos que se dio por el mundo”, indicó otro usuario.

La controversia surge a pocos días de que De la Espriella se posesione como nuevo presidente el próximo viernes 7 de agosto, en una ceremonia que se llevará a cabo en Cali.

Cabe recordar que en un seguimiento le enumeraron 90 escándalos al Gobierno Petro en el periodo como jefe de Estado, con algunos casos que están bajo la lupa de las autoridades.

Incluso, hubo quien sacó a relucir los encuentros ministeriales que el mandatario aprovechó para compartir por medio de la televisión nacional desde el año pasado, en una medida poco habitual.

“Hemos sido el hazmerreír por 4 años gracias a los grandiosos consejos de ministros que dejaron más memes que resultados, y sí, estamos orgullosos de nuestro presidente Abelardo de la Espriella”, contestó una persona.

Así, en medio de cuestionamientos, la congresista acabó en el ojo del huracán por las respuestas a una dura pulla que lanzó sobre las adecuaciones y obras en el Batallón Paraíso de Barranquilla.

¿Quién es ‘Mafe’ Carrascal?

María Fernanda Carrascal Rojas, conocida popularmente como Mafe Carrascal, es una destacada internacionalista, activista social y política colombiana nacida en la ciudad de Bogotá en 1990.

La dirigente realiza su labor legislativa como representante a la Cámara por Bogotá, dignidad conquistada mediante la coalición política Pacto Histórico para el periodo constitucional correspondiente.

Carrascal cursó sus estudios profesionales en Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y posteriormente completó una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Antes de asumir su curul en el Congreso, la congresista promovió diversas iniciativas ciudadanas, lideró colectivos digitales de opinión y ejerció la vocería de varios movimientos sociales.

Durante su trayectoria previa en el sector público, la activista se desempeñó como asesora de comunicaciones en diversas entidades distritales y nacionales dentro del territorio colombiano.

En su ejercicio parlamentario dentro de la Comisión Séptima, la legisladora enfoca sus esfuerzos en la discusión de proyectos laborales, garantías sociales e igualdad de género.

Asimismo, la representante asumió un rol protagónico durante los debates del Capitolio Nacional al desempeñarse como ponente de la importante reforma laboral impulsada en el país.

Su agenda legislativa promueve constantemente la dignificación de los trabajadores domésticos, el reconocimiento laboral de médicos residentes y la protección integral de las mujeres rurales.

Paralelamente, la congresista participa activamente en la Comisión Accidental por Bogotá, desde donde efectúa control político riguroso sobre los proyectos estratégicos de la capital colombiana.

Su labor combina la movilización social en plataformas digitales con el trabajo parlamentario directo, fortaleciendo la participación ciudadana y el acceso equitativo a derechos fundamentales.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.